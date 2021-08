A menos de dos semanas de que arranque el nuevo ciclo escolar, existe mucha incertidumbre en miles de padres de familia, muchos no han decidido si enviarán a sus hijos a clases presenciales o no. La SEP anunció que los papás de los niños “deberán firmar la carta compromiso donde ellos se hacen responsables”, a los dos días tuvieron que informar que esa carta quedaba sin efecto. Era obvio que si el Gobierno es quien toma la decisión de abrir o no las escuelas, supuestamente en función de la información sobre la dimensión de la pandemia, entonces es absurdo que se quieran “lavar las manos” endosando la responsabilidad de dicha decisión a los padres de familia.

Está claro que los padres queremos que nuestros hijos regresen a clases, sí, pero de forma segura, no arriesgando sus vidas con una nueva variante delta que sí contagia y desafortunadamente, en muchos casos, llega a ser mortal en niños y jóvenes. El Gobierno ha insistido en el regreso a clases presenciales, sin embargo no ha destinado ni recursos ni políticas públicas que ayuden a que el regreso a clases sea más seguro para nuestra niñez, sus maestros y sus familias, donde hay millones de adultos mayores con complicaciones acordes a su edad, como diabéticos e hipertensos.

Por ejemplo, para dicho regreso a clases, ¿cuánto dinero va a destinar el Gobierno para otorgar pruebas gratuitas para alumnos, maestros y padres de familia? Hasta hoy, la respuesta es cero. De igual forma es cero en cuanto a asignar un presupuesto para gel antibacterial, alcohol y cubrebocas para equipar a las escuelas primarias más vulnerables; y justo ahí surge otra complicación, ¿cómo determinar las escuelas más vulnerables de surgimiento de brotes de contagio de la infección, sin realizar pruebas gratuitas de covid-19 de forma masiva?

El Gobierno no ha querido ni realizar pruebas de detección de covid-19, ni tampoco ha querido otorgar los medicamentos gratuitos para combatir la enfermedad una vez adquirida; en términos reales, el manejo de la pandemia en México ha sido en base a mentiras, ineptitudes e incluso brutales perversidades como el manejo electoral que se le dio a la campaña de vacunación durante el pasado proceso electoral.

Lo cierto es que hoy los papás y las mamás de los niños deberán enfrentar la decisión de enviar o no a sus hijos a clases presenciales. Todos queremos que regresen y se normalicen las clases, pero no a riesgo de la vida de nuestros hijos; desafortunadamente nuestras autoridades no han estado a la altura para enfrentar la pandemia y hoy no hay condiciones seguras para un regreso a clases presencial. Sí al regreso a clases, pero con su debida asignación de recursos para blindar este retorno a las aulas y la definición clara de políticas públicas, como por ejemplo el exigir a toda la población su cartilla de vacunación contra el covid-19. No son medidas populares, son acciones necesarias para controlar la pandemia y reinstalarnos en nuestras actividades normales lo antes posible, como lo es el regreso a clases de forma responsable y segura; así como la reactivación económica de miles de empresas.