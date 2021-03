¿Sabes quién es mi candidato a diputado ciudadano?

Hace unas semanas lancé una convocatoria ciudadana a través de mi Facebook.com/RobertoElGueroCruz para invitar a los culichis, con un modo honesto de vivir y que tengan las ganas de convertirse en diputada o diputado federal, para que juntos hagamos equipo en fórmula como mi suplente. La respuesta de los culichis fue muy bonita, y me sorprendió gratamente que 68 hombres y 35 mujeres hayan acudido al llamado con mucho entusiasmo. Jóvenes, mujeres, empresarias, maestras, enfermeras, actrices, influencers, costureras, lideresas de colonias, madres de familia, activistas, como Dalma, Karla, Laura, Elia, Elsa, Paty, Danila, Mariel, Martha Ofelia, María Obdulia, Lupita, Nancy y Jazmín son algunas de ellas que ahora forman parte de nuestro equipo de ciudadanas en movimiento.

En el caso de los hombres hay también maestros, activistas del sector salud, empresarios, textileros, doctores, policías, camilleros, bolero de zapatos, deportistas, ecologistas, actores y muchos amigos como Poncho, Toño, Marco, Chava, el Chapo, Daniel, Aldo, Alexánder, Héctor, Miguel, Iván, Mundo, Enrique, Guadalupe, Betín, José Rodrigo, Joel Iván, Luis, Nicolás, Rogelio, Armando, Omar, Rubén, Sergio y mis tocayos Robertos; a todas estas personas quiero agradecerles su constante apoyo en este proceso y sobre todo la confianza que me están ofreciendo, que es algo que me entusiasma muchísimo y al mismo tiempo me compromete a trabajar más duro.

Todos ya son parte de nuestro equipo naranja en Movimiento Ciudadano, y están apoyando al equipo desde sus trincheras, sus grupos, sus vecinos, compañeros de trabajo y lo más bonito, con sus familiares. A todas y a todos, gracias totales por su constante apoyo, su confianza y su generosidad para apoyar a quien finalmente me acompañará como mi suplente ciudadano en nuestra fórmula para llegar al Congreso Federal juntos, con el favor de Dios.

Hoy, el principal problema que enfrentamos es el covid-19, esta pandemia nos afecta en nuestra salud, con miles de contagios y muertos; nos ha impactado brutalmente en nuestra economía, con el cierre de empresas y millones de personas que perdieron su chamba; ha aumentado los índices de violencia intrafamiliar por el encierro y tristemente nos ha afectado gravemente en la educación, ya que el aprovechamiento escolar es menor con las clases en línea que con clases presenciales en nuestras escuelas.

Por estos motivos, decidí invitar al Dr. José Ángel Félix Torrontegui, y me da mucho gusto que se haya inscrito en la convocatoria un ciudadano como el Doc. Torrontegui; un culichi que se educó en escuelas públicas, en la primaria Tipo la Manuel Ávila Camacho, Secundaria Técnica Número 1, la prepa, igual que yo, la hizo en un CBTiS 224 y yo en el 43; se graduó de la Facultad de Medicina de la UAS, posteriormente con muchos esfuerzos estudió en Ciudad de México la especialidad en Neurocirugía, Neurocirugía Vascular, hoy avalado en Neurocirugía Pediátrica, donde justamente apoya con su trabajo en el Hospital Pediátrico y Civil a cientos de niños de bajos recursos que, con una enorme valentía, enfrentan el cáncer; además, el Doc. Torrontegui tiene estudios de maestría en administración de centros hospitalarios, y como empresario restaurantero de El Caprichito ha llegado a sostener a 70 trabajadores que ahora, con la pandemia, se han visto mermados casi a la mitad. Doctor, empresario, estudiante, es para mí un enorme honor contar con la confianza y el apoyo de un ciudadano valiente que no se ha rajado en la pandemia y que ha tenido el corazón de ayudar a los niños más valientes de todo Sinaloa, las niñas y niños con cáncer.

Nos urge que llegue gente honesta y valiente al Congreso como diputados federales, personas preparadas, incorruptibles y con una trayectoria de lucha en defensa de los culichis; ya basta de oportunistas que se disfrazan de “gente bien” y de políticos que votan a favor de los intereses políticos de sus partidos, dándole la espalda a los intereses económicos de las familias de Culiacán y de todo Sinaloa.

La inclusión de la ciudadanía no puede ser solo un slogan de campaña, por eso realicé esta convocatoria ciudadana disruptiva e inédita en todo el país. A todas y a todos los que me han acompañado en esta convocatoria ciudadana, muchas gracias por su entusiasmo, por su apoyo, por sus consejos, por su trabajo. Gracias, no les voy a fallar. Ustedes sí son personas que, sin duda, se atreven a hacer cosas bien chingonas, con un equipo así, la victoria ya está en marcha.