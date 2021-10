Si vamos a hablar de sangre en Sinaloa, que sea donando

Una conversación recurrente en México e incluso fuera del país sobre nuestro estado, es que Sinaloa es “una tierra con gente violenta”; es común que al viajar algunas personas al darse cuenta que eres sinaloense, te pregunten por el nombre de algún narcotraficante o que te cuestionen sobre balaceras y enfrentamientos armados. Incluso entre amigos de otros estados la carrilla (el bullying) es decirles “aguas son de Sinaloa” aludiendo a que somos personas “de armas tomar”.

Esta mala fama internacional se ha recrudecido con la aparición de series de TV en Netflix sobre el narco en Sinaloa; y ni qué decir de décadas de narcocorridos norteños alusivos a capos famosos como “Pedro Avilés” o “el jefe de jefes” de los tigres del norte; solo por citar un par de canciones que nos han gustado por años, porque hay que decirlo, musicalmente están muy bien hechas y nadie puede negar que esas notas de acordeón llevaban años en nuestros oídos y en nuestras fiestas.

Pero si bien es cierto, esto podrá ser parte de nuestros gustos musicales y/o cinematográficos, lo cierto es que es muy injusto que se piense en los sinaloenses como “personas violentas”. Me resisto a aceptar esta idea no solo porque es falsa, sino porque además es ofensiva para casi tres millones de almas que nacimos o vivimos aquí en esta tierra bendita. La inmensa mayoría de los sinaloenses estudia, trabaja y vive de forma honesta; somos gente amable, divertida, somos extraordinarios anfitriones, cuando vienen a visitarnos nos gusta presumirles nuestra comida, nuestras playas y sierra; y sobra decir que las mujeres sinaloenses son muy inteligentes, talentosas, hermosas y con los valores de seres humanos con un gran corazón; no por nada yo mismo me case con una Culichi.

Creo que ya es tiempo de empezar a cambiar la conversación que se tiene sobre nosotros en México y el mundo. Los sinaloenses somos gente de paz y de trabajo honesto, para decirlo claro, Sinaloa es tierra de gente chingona destinada a grandes proyectos y a destacar en donde sea; el deporte, las empresas y el arte son solo algunos ejemplos. Creo que la deuda ha estado en la política, pero incluso ahí, hay mujeres y hombres valiosos y honestos; ojalá que el nuevo Gobierno estatal que está por arrancar empiece a cambiar esta percepción, francamente deseo que así sea. Sin embargo, para lograr cambiar esta injusta conversación que se tiene de nosotros, no podemos dejarle todo al Gobierno. La ciudadanía sinaloense debe hacer su trabajo y demostrar que juntos podemos darle la vuelta a esta equivocada percepción; pero ¿y cómo podemos empezar a cambiar?

Si hacemos una búsqueda rápida en internet con las palabras “Sangre y Sinaloa”, vamos a encontrar muchas notas sobre violencia; pero ¿qué pasaría si al escribir “Sangre y Sinaloa” nos aparecieran cientos de videos en redes sociales donde Sinaloa es el estado número uno en el mundo con la población más generosa que constantemente está donando sangre?

Según la OMS donar sangre es muy saludable para el donador, “equilibra tus niveles de hierro; rejuvenece el organismo; reduce la concentración de colesterol y triglicéridos e incluso reduce el riesgo de enfermedades cardiacas y de cáncer”, los hombres podemos donar sin riesgo cada tres meses y las mujeres cada 4, e incluso cada dos semanas para el caso de plaquetas. Yo me siento muy orgulloso como sinaloense de ser “donador frecuente” en el Hospital Pediátrico y en el Hospital Civil.

Pero lo más bonito es que esta práctica en lugar de matar, ayuda a salvar vidas.

Además el donante recibe una revisión médica y estudios de su sangre gratis. En estos tiempos es clave recuperar los valores que defienden y promueven la vida de las personas, pero también los valores que construyen la paz. Así que la próxima vez que hables de sangre en Sinaloa, te invito a que lo hagas donando. Atrévete a donar un poquito de tu sangre y te vas a sentir ATM, vivo y feliz.