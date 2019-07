Topolobampo, bajo amenaza de amoniaco y corrupción

Topolobampo, el lugar que para muchos significa mar, flora, fauna, hogar, familia, pesca, turismo, camarón, trabajo y vida, hoy está bajo amenaza de la corrupción de políticos, empresarios y daños ecológicos irreparables por la construcción de una planta de amoniaco con capacidad para producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias y almacenamiento de hasta 75 mil toneladas.

Esta obra la “condicionó” la DGIRA (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental) de la Semarnat el 21 de abril de 2014, considerando posteriormente que las cantidades de amoniaco superaban por mucho los reportes establecidos como “actividades altamente riesgosas”. Por otra parte, el informe arroja ya la destrucción de 21 mil 285 metros cuadrados de mangle negro (avicennia germinans) y rojo (rhizophora mangle) lo cual es considerado un ecocidio, es decir, un daño permanente al medio ambiente de tal magnitud que pone en riesgo la vida de todo ser vivo que habita dicho lugar, ya que es justamente el mangle de quien depende el hábitat de muchas especies de pesca y otras que son parte de este sitio RAMSAR (humedal que es declarado protegido internacionalmente por ser hábitat de especies y aves acuáticas, firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971 y ratificado por el Senado mexicano en 1975).

La propia Semarnat es su oficio FOODRNO y AGC 066/14 decreta que el sitio Ramsar “Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira” “es reconocido como manglar de relevancia biológica con necesidades de rehabilitación ecológica, y como corredor biológico es el centro de cría de camarón y otras especies; el sitio proporciona zona de anidación de aves y refugio invernal de aves migratorias, y en sus manglares se encuentran las cuatro especies de mangle enlistadas en la norma NOM-059-SEMARNAT2010 bajo la categoría de ‘Amenazadas’, ya que los volúmenes de peces y jaiba dependen de la abundancia de los manglares que son utilizados como áreas de guardería y alimentación de especies marinas. El sitio es considerado muy vulnerable debido a su alta fragilidad por su nivel de desmonte, contaminación, azolvamiento, alteración de flujo hidrológico y malas prácticas ambientales…”

El daño al medio ambiente ya es permanente, pero ante una contingencia en esta planta de amoniaco, se pone en riesgo la vida de miles de personas que habitan hasta 35 kilómetros cuadrados de Topolobampo. Es decir, Los Mochis y todos los ahomenses están bajo amenaza de este enorme riesgo. El daño sería para todo Sinaloa y para el resto del planeta en materia ambiental. Muy importante será observar si la actual Presidencia Municipal otorga una prórroga de construcción que justamente se vence la próxima semana el martes 9 de julio; ¿acatará las disposiciones federales y las solicitudes ciudadanas el alcalde Chapman negando este permiso? ¿o dejará en evidencia su alianza con los exgobernadores Labastida Ochoa y López Valdez, dándole la espalda a Topolobampo y a todo Ahome?

Me llamó poderosamente la atención que la diputada federal Tatiana Clouthier hiciera un señalamiento público con Carmen Aristegui calificando a los dos exgobernadores como “socios de la planta de amoniaco en Topo” y agregando (cito textual) “entre los compañeros diputados unos no quieren hablar, otros con temores porque saben lo que es enfrentarse a estos dos personajes”, “Sinaloa es y ha sido un estado donde ha reinado el narco, y el poder ha estado ligado al narcotráfico”. Y yo pregunto, ¿y el gobernador Quirino Ordaz qué espera para defender a Topolobampo y a Ahome? ¿Sería diferente si la planta de amoniaco se construyera en Mazatlán? ¿Quirino es parte de los intereses de los exgobernadores que señala la diputada Clouthier?

No estoy en contra de las inversiones extranjeras, estoy a favor de que se realice esta planta y muchas más, pero no en Topo, aquí no, como bien argumenta el colectivo Aquí NO. Como ahomense y como sinaloense te invito a sumarte y compartir tu rechazo a esta infamia, y que estas inversiones se construyan donde no afecten el medio ambiente, nuestros mares, el aire, especies de flora y fauna, pero, sobre todo, donde no afecten la calidad de vida de quienes habitan y trabajan diariamente en Topolobampo, porque con la vida no se juega.