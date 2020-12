Ya es legal hacer precampaña, pero ¿será moral hacerlo en diciembre?

Ayer comenzaron las precampañas de todos los partidos políticos;las llamadas y videos de los precandidatos se van a intensificar en nuestras casas y celulares. La bola de políticos tradicionales continúan en su sordera sin escuchar a la ciudadanía; creen que deben aprovechar estos días porque no pueden “perder tiempo” y tienen que utilizar estos días de precampaña. No importa que sea Navidad o Año Nuevo, el calendario se recorrió un mes y ahora los tiempos legales de precampaña arrancan un día antes de la Noche Buena.

Sin embargo, ¿utilizar estos días de diciembre logrará ser la diferencia entre ganar o perder el próximo domingo 06 de junio ya en la contienda electoral? Claro que no. Lo que no entienden los políticos es que la gente valora su trabajo constantemente cuando los defienden o cuando los abandonan, esa es la diferencia; y no el marketing y la forma inmoral de invadir tu casa o tu celular en estos días de convivencia familiar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al igual que un estudiante irresponsable que solo quiere matarse estudiando en exámenes finales pero que durante todo el año se la pasó de flojo y obviamente no le alcanza para no reprobar sus materias, así a los políticos ahora no les importan los días de convivencia familiar en estas fechas.

Es verdad, si eres precandidato, como es mi caso, de Movimiento Ciudadano para ser diputado federal por el distrito federal 05 con cabecera en Culiacán, hoy ya es legal hacer precampaña, pero aunque sea legal, me parece que no es moral. 2020 fue un año lleno de ausencias, pérdidas y angustias para miles de sinaloenses y mexicanos. Millones de personas perdieron sus trabajos y con ello el sustento para mantener a sus familias, y por otra parte miles de ciudadanos pasarán estas fiestas soportando la pérdida de algún ser querido que falleció a causa del COVID-19.

Así que, por respeto a la pérdida de miles de sinaloenses y en solidaridad con sus familias y hogares, he decidido no arrancar mi precampaña en diciembre y esperaré respetuosamente hasta enero. La gente ya sabe quienes los han defendido, quien ha trabajado y quien no. Los culichis y todos los sinaloenses saben quienes se van a presentar solo con una estrategia de marketing o como advenedizos que jamás te defendieron y ahora quieren llegar como oportunistas diciendo que son honestos.

Por lo tanto, yo prefiero tranquilamente ser respetuoso de estos días de convivencia familiar, que para muchísima gente serán días de luto en sus casas o, incluso, les faltará una cena digna para sus hijos.

Ya vendrá enero y los que me conocen saben que saldré como siempre, con mucha energía a criticar y a proponer la defensa de las causas ciudadanas por las que he luchado al lado de los sinaloenses durante mucho tiempo. Sin embargo, en estos días por respeto a tus pérdidas, por respeto a tu persona y a tu familia, solo me resta desearte una feliz Navidad y un 2021 lleno de chamba y salud para ti y para toda tu familia. Sé que 2020 fue un año muy duro pero tengo una enorme confianza en las mujeres y en los jóvenes sinaloenses que vamos a salir adelante, y aunque estoy consciente que tenemos políticos muy malos en el poder, también sé que tenemos muchos ciudadanos extraordinarios en las calles y hogares de Sinaloa, y ¿sabes qué? Los ciudadanos somos más. Te deseo a ti y a tu familia una bonita Navidad y un 2021 chingón lleno de sonrisas y luces.