Cambiemos la conversación de Sinaloa; la violencia verbal no se corrige con violencia física

Hace una semana una senadora de MC del estado de Nuevo León visitó Culiacán diciendo “a la gente le da miedo venir a Sinaloa”, el dirigente de ese partido en nuestro estado no tuvo ni la inteligencia para asesorar previamente a la senadora, ni mucho menos el valor para defender la imagen de nuestra tierra, evidentemente tampoco tiene autoridad moral para hacerlo. Yo sí le entré al tema y escribí en defensa de la ciudadanía sinaloense que esa era una percepción equivocada, una injusta mala fama; ya que la inmensa mayoría de las familias sinaloenses no somos violentas, ni corruptas, ni pertenecemos a la delincuencia organizada. Agregué que si a la senadora de Nuevo León “le daba miedo venir a Sinaloa”, seguramente visitar su propio estado debería darle pánico, especialmente en su condición de mujer por los crecientes casos de feminicidios en tierras regias.

Cuál sería mi sorpresa que a la semana siguiente el senador por Sinaloa, Mario Zamora, usaría la máxima tribuna parlamentaria del país para que desde el Senado “retar a golpes” a otro legislador federal de 62 años de edad. “Si traes la sangre caliente adelante, y si quieres con una mano atrás pa que no digan que la edad, y puede ser con guantes y con careta”, dijo el senador del PRI alegando su supuesta defensa a la senadora Lily Téllez, hoy del PAN pero electa por Morena; sin embargo, en justicia habría que agregar que la senadora Téllez le llamó “changoleón” al diputado Fernández Noroña del PT, quien les llamó “paniaguados” a los panistas. Sin embargo, lo más grave fue que la senadora Téllez comenzó una reacción histérica y descontrolada al señalar, sin pruebas, que la senadora sinaloense por Morena, Imelda Castro, “era apoyada por el Cártel del Golfo”. Evidentemente la senadora Téllez no tiene claro ni cómo se llaman o dónde operan esas bandas en el país.

Por su parte, la senadora Imelda Castro pidió la palabra por “alusiones personales” y les dio una muestra de cómo se puede defender una mujer así misma con ecuanimidad, sin insultos, sin violencia pero con firmeza, “debemos tener ética, soy una mujer de lucha y no se vale hacer acusaciones sin pruebas, es muy irresponsable ese tipo de acusaciones. Si tiene pruebas, que las presente, porque si no yo sí la voy a denunciar”. Imelda se defendió, pero no insultó a su compañera senadora y mucho menos se rebajó a retarla a golpes, demostrando estatura política; los 36 años de lucha a los que se refirió Imelda, sin duda, le han dejado un buen acervo de experiencia y oficio político. Por cierto, ayer ya le contestó el diputado Noroña al senador Zamora, “es muy abusivo retar a golpes a un adulto mayor, yo puedo debatir con él cuando quiera del tema que quiera, ya otro adulto mayor lo derrotó, lo hizo pinole en la elección para gobernador en Sinaloa”, refiriéndose al gobernador Rubén Rocha Moya, quien le ganó por casi 25 puntos porcentuales. Parece que la torpeza del senador del PRI es debido a que sigue respirando por la herida por los pésimos resultados en sus campañas para alcalde, senador y gobernador, todas perdidas por amplio margen.

Cómo creerle al senador del PRI que a él le “enseñaron a defender a las mujeres” cuando en un mitin de campaña ofendió a otra mujer gritando “que ching*** a su madre el Químico”; podría ser criticable la actuación del alcalde de Mazatlán, pero qué culpa tiene su mamá, ella es una dama y merece respeto por el solo hecho de ser mujer. Y si hablamos de defender a las mujeres, defendamos a las mujeres sinaloenses para que no pierdan sus trabajos; ya que el reto a golpes desde la tribuna de un senador sinaloense, solo abona a la equivocada percepción que se tiene de nosotros fuera de Sinaloa. Esa injusta mala fama lástima las inversiones y el flujo de turistas que generan oportunidades de trabajo para miles de familias y de mujeres que viven al día. A las mujeres se les defiende respetándolas y cuidando sus trabajos, no con torpes bravuconadas y payasadas que solo lastiman la imagen de tres millones de almas en Sinaloa.