¿Cómo educar a nuestra niñez sobre el cambio climático sin asustarla?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) provee ayuda humanitaria para niñas, niños y madres que viven en países en desarrollo y cuyo mandato consiste en garantizar la protección de los derechos de la niñez en el mundo; por ello, la Unicef publicó un informe llamado “A menos que actuemos ahora”, el cual revela que “alrededor de uno de cada cuatro niños de los 2 mil 300 millones de niños en el mundo que viven en zonas con tendencia a sufrir inundaciones; 160 millones viven en zonas donde las sequías son especialmente graves y más de 115 millones, en zonas con un riesgo muy alto de ciclones o huracanes”.

El informe de la Unicef continúa: “de los 530 millones de niños que viven en zonas extremadamente expuestas a inundaciones, 300 millones están en países donde la mitad o más de la población vive en situación de pobreza”. Por lo tanto, es imprescindible construir las garantías que necesitan nuestros hijos para heredar un mundo habitable, educado, sano y feliz; y para ello debemos actuar ya, pero también debemos educar a nuestra niñez para prepararlos y ayudarles a enfrentar con éxito este enorme reto, del cual depende su supervivencia y la de todos los seres vivos de nuestro planeta, desde luego, incluyendo a toda la humanidad.

El primer error que cometemos los adultos es no hablarles sobre el calentamiento global, el efecto invernadero o bien el cambio climático debido a que equivocadamente pensamos que son conceptos muy técnicos y abstractos como para que un niño pueda comprenderlos. Grave error, los niños y niñas son inteligentes y comprenden mucho más de lo que los adultos creemos. Si no me crees, te reto a tratar a un niño o niña respetando su inteligencia y entablar una conversación como si fuera un adulto, te vas a sorprender de sus respuestas, su imaginación, su creatividad, su inteligencia, su ingenio e incluso su curiosidad. Sin duda, serás tú quien termine también aprendiendo de ese niño o de esa niña.

Así que no dejes de educar a tus hijos sobre este reto, el cual en realidad es más importante que la seguridad de un solo país, de esto depende la supervivencia del planeta entero. Y si hablamos de Sinaloa, solo recordemos que la sequía afecta a nuestros 11 ríos y el nivel de nuestras 11 presas, de las cuales depende nuestra actividad económica primaria, que es la agricultura. Por lo tanto, te quiero invitar a seguir estos pasos para educar a nuestra niñez sobre el cambio climático:

Dales ejemplos, siempre es más fácil comprender una idea si la ilustramos con ejemplos. Podría ser visitar un invernadero o ver un video en YouTube para niños sobre el efecto invernadero y como este calienta los polos y derrite el hielo, aumentando el nivel de agua de los mares y, por lo tanto, provocando inundaciones en las zonas costeras. Recordemos que en Sinaloa tenemos 450 km de litoral en nuestras costas.

No lo asustes, háblales en positivo, concéntrate en las acciones, como cuidar el agua, separar la basura, cuidar la luz, las plantas, los animales y, sobre todo, dales esperanza de que juntos vamos a lograr revertir el cambio climático, porque en el planeta Tierra es donde vivimos todos y, hasta hoy, es nuestro único planeta habitable con agua, oxígeno y tierra fértil.