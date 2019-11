Con diputados carísimos, Sinaloa pierde $1,500 millones de presupuesto para 2020

El jueves de la semana pasada se aprobó el presupuesto de egresos con 302 votos a favor y la asistencia de solo 368 curules del total de los 500 diputados federales; es decir, que en la sesión más importante del año y de su trabajo legislativo para defender el presupuesto hubo 132 diputados que brillaron por su ausencia. Sinaloa tiene 11 diputados federales, de los cuales ocho son de Morena, ya que en las pasadas elecciones de 2018 con el tristemente célebre “voto 5 de 5” ellos arrasaron ganando todos los siete distritos federales de nuestro estado y cuentan también con una diputación plurinominal, sumando ocho curules federales; los otros tres son diputados plurinominales del PRIAN (dos del PRI y uno del PAN).

Según la declaración del diputado coordinador de Morena Mario Delgado, los diputados federales ganan 91 mil 507 pesos al mes, esto multiplicado por los 11 diputados de Sinaloa, suman más de un millón de pesos mensuales $1,006,577, lo que arroja un costo total por sus tres años que supera la cifra de 36 millones 236 mil pesos solo de sueldo; más bonos, aguinaldos y primas vacacionales podemos fácilmente estimar que el gasto monetario de mantener a los 11 diputados nos cuesta a los sinaloenses más de 50 millones de pesos, una cifra que la inmensa mayoría de los ciudadanos jamás podrán ganar incluso en generaciones.

Sin embargo, este costo no se refleja ni en su trabajo, ni mucho menos en la defensa del presupuesto para Sinaloa. En el ramo 28 y 33, que son las participaciones y aportaciones federales a los estados, en 2019 le presupuestaron a Sinaloa 42 mil 143.22 millones de pesos, mientras que para 2020 estos rubros suman $42 mil 330.18 millones. Ahora resulta que estos diputados nos quieren vender la idea que hay un incremento presupuestal de 186.96 millones de pesos; o su ineptitud matemática es tan grande (lo cual es altamente probable), o de plano su cinismo es mayúsculo, ya que en clase de introducción a la economía nos enseñan que para comparar pesos de un año a otro se debe sumar la inflación anual.

Esto convierte los pesos nominales en pesos reales de poder adquisitivo o de compra. La tasa inflacionaria alcanzó el 4 por ciento, por lo tanto 100 pesos del 2019 en realidad equivalen a 104 pesos en 2020; es decir, $100 y $104 es exactamente la misma cantidad de dinero en un año. Por lo tanto, si en 2019 se presupuestó para Sinaloa 42 mil 143.22 millones de pesos, entonces para mantener el mismo presupuesto sin ningún incremento le deberían corresponder a Sinaloa 43 mil 828.94 millones de pesos para 2020; pero solamente le tocó a Sinaloa 42 mil 330.18 mdp; por lo tanto, en términos reales, perdimos 1,498.77 millones de pesos.

¿Cuántas escuelas se pudieron haber apoyado? ¿Cuántos maestros o agricultores se quedaron sin el apoyo por falta de recursos? ¿Cuántas dosis de quimioterapia se pudieron haber comprado para los niños con cáncer? En fin, de los diputados del PRIAN ya nadie esperábamos nada bueno, su corrupta complicidad hizo que la ciudadanía les retirara su confianza y por eso no ganó ninguno en 2018; pero lo verdaderamente decepcionante son los ocho diputados de Morena porque, teniendo la unanimidad de los distritos en Sinaloa y la inmensa mayoría en el Congreso Federal, no hayan defendido el presupuesto para las familias de nuestro estado. Aquí el PRI bien puede cantarles la de “te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme”.

Los ciudadanos debemos aprender la lección y jamás volver a votar a ciegas por un mismo partido “5 de 5”; no se trata de quitar a una bola de políticos para sustituirlos por otros iguales, o peores, porque además se les suma su ineptitud. La buena noticia es que, a diferencia de los políticos, los ciudadanos sí aprendemos y esto no se nos va a olvidar. Podemos resistir, pero en 2021 también podemos cambiar y ganar mejores personas para que nos representen; en lugar de los mismos partidos de siempre.