El Bronco, exgobernador de Nuevo León, a la cárcel: ¿justicia o venganza?

El martes de esta semana, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de Nuevo León, fue detenido por los presuntos delitos de “desvío de recursos financieros y personal de NL para realizar el levantamiento de un millón de firmas para su candidatura independiente para la presidencia de la república”. En 2018 esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Estatal de Delitos Electorales (FEDE) en NL por el entonces senador Samuel García, actual gobernador de Nuevo León.

En sus redes sociales, el gobernador García festejó el encarcelamiento de su antecesor: “nos tardamos 4 años pero lo logramos; quien la hizo, la paga, quien robó o desvió dinero público a sus amigos, sobrinos o a sus campañas, va a ir a al cárcel, porque ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado, me emocioné”, dijo el actual mandatario estatal de Nuevo León.

Ayer miércoles, en su conferencia mañanera, el presidente Obrador lanzó tres mensajes al respecto de la detención del exgobernador; primero aclaró que “es un asunto del estado de las autoridades de NL, yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado al Gobierno federal”; pero además, el propio presidente abre la puerta de una posible venganza política personal del gobernador García en contra de su antecesor, al señalar que “la ley no debe utilizarse para venganzas políticas personales, no se deben fabricar delitos, ni se debe favorecer la impunidad” y, por último, expresó su disgusto por la toma de fotografías del exgobernador siendo fichado.

Las tres líneas de comunicación del presidente no son cosa menor, deja en claro que él no tuvo nada que ver y que, incluso, no sabía y abre la posibilidad de una “venganza personal entre políticos”. No olvidemos que el otro gobernador García, pero de Veracruz, también es acusado por Dante Delgado y Ricardo Monreal de “utilizar la ley para encarcelar a sus opositores inventando delitos”. ¿Esto podría empatar las cosas al poner en igualdad de circunstancias a ambos gobernadores García?, ¿Cuitláhuac García, de Veracruz, y Samuel García, de Nuevo León? Pronto lo sabremos, pero no olvidemos que estamos en plena campaña en seis estados y la votación de la revocación de mandato del presidente Obrador el domingo 10 de abril, ya en pleno proceso electoral.

Si el Bronco sale pronto de la cárcel, la idea de una “venganza personal” cobrará fuerza en detrimento del actual gobernador de NL y su partido, al igual que está sucediendo en Veracruz, ya que hace una semana un juez le otorgó un amparo a José Manuel del Río Virgen y se señala que en unos días más quedará libre; pero si la acusación es sólida en contra del Bronco, liderada y festejada por el actual gobernador de Nuevo León, entonces el Bronco se quedaría preso en la cárcel y la idea de justicia cobraría fidelidad y ganaría fuerza la idea de un “Gobierno de Nuevo León incorruptible”.

Queda claro que hay una falta de valores entre nuestra clase política, o una bola de malandrines que ostentaron el poder ahora enfrentarán la justicia y la cárcel por corruptos; o de lo contrario tenemos hoy en el poder a gobernantes sin valores que anteponen venganzas personales sobre la idea de gobernar de forma honesta para todos por igual. Pronto lo sabremos, pero lo cierto es que quien sea deshonesto o mienta, tarde o temprano enfrentará sus propias consecuencias. De nuevo la solución está en educar a nuestros hijos atesorando el valor de la honradez y la honestidad, ese es el camino hacia la paz.