El bronce que sabe a oro

El pasado viernes 29 de julio, la selección de la liga Culiacán Recursos logró la medalla de bronce en el Torneo Nacional de Beisbol categoría Pañalitos (3 y 4 años de edad) al mando de su mánager Norman Duboiisz. Una selección de “Rookies” en su gran mayoría, es decir, novatos que debutaron en el beisbol en esta temporada; pero además, su mánager también debutó como manejador de un equipo de beisbol infantil: arrancó la temporada llevando a su equipo Angelitos a vencer en dos juegos al hilo la serie final por el campeonato frente a los Dodgers en la liga Culiacán Recursos el sábado 28 de mayo. Tan solo una semana después, el sábado 4 de junio, iniciaba el Torneo Distrital Interligas, donde la Culiacán Recursos logra el campeonato con tres victorias al hilo dominando a la ligas Humaya y Colhuacan, y en un duelo de invictos gana el campeonato por una carrera en un juegazo frente a la liga Tres Ríos, con un walk off hit (hit de oro) impulsado por el número 22, Roberto “el Güerito” Cruz, para traerse al corredor desde la segunda base, su compañero Dereck Apodaca.

La Culiacán Recursos (CR) no tuvo mucho tiempo para entrenar, sin embargo, el equipo comandado por el profe Norman se integró rápidamente para conformar 14 niños en su róster: Matías Castro, Emiliano “el Chapo” Millán, Matías Parra, Dereck Apodaca, Roberto “el Güerito” Cruz, Raúl Félix, Daniel “el Travieso” Reyes, Damián Paredes, Luis Eduardo “el Monito” Sicairos, César “el Guapo” Félix, Máximo Robles, Elías Loza, Alberto Valenzuela e Íker Godoy y los coaches Dominick Millán, Brayan Valenzuela, Eribeth Angulo, José Medina y Roberto Cruz. El sábado 23 de julio arrancó la Recursos con el pie derecho en el Nacional ganando su primer juego frente a Ensenada 18 vs 23 de la CR; la Recursos tuvo juegos muy intensos, como el empate a 23 frente a Villahermosa de Cd. Juárez, e incluso derrotas frente a Monterrey por solo dos carreras. Por cierto, la primera derrota en 6 meses para Norman y los peloteros que lo acompañaron desde Angelitos (Castro, Cruz, Robles, Reyes y Sicairos), sin embargo, con las victorias previas de la Recursos frente a Mazatlán y Ahome, la CR logra su pase a playoffs para enfrentarse a Tijuana Municipal, que venía invicto, donde en la última entrada con el juego empatado se repite la historia cuando Roberto “el Güerito” Cruz vuelve a pegar el hit de oro para impulsar la carrera de Dereck Apodaca desde la segunda base para dejarlos “tendidos en el terreno” y obtener el pase a las semifinales.

Cada uno de los 14 peloteros tuvo herramientas y jugadas clave para su equipo, las piernas de Matías Castro, un primer bat que pegó varios home runs de campo, el movimiento en el line up, estrategia del manejador para poner de noveno a Damián Paredes y darle un tercer turno al bat a Raúl Félix, quien hizo un atrapadón para doble play en tercera; ambos jugadores bateando a la hora buena home runs de campo, el despertar de Máximo Robles con línea por arriba del primera base de Tijuana, o cuando Iker Godoy, quien venía batallando con el bat, pegó un doblete para vaciar las bases con caja llena en el juego contra Cd. Juárez. Tremendos peloteros que tuvieron un porcentaje de bateo impresionante durante todo el torneo, como Emiliano Millán, Parrita, Elías Loza, el Guapo Félix y Roberto “el Güerito” Cruz, quien logró embasarse 23 de 24 turnos al bat para alcanzar un porcentaje de bateo de .958 en los 8 juegos, el mejor promedio del equipo. Con una mención de honor a quien considero el jugador más completo de la CR, el parador en corto, corre las bases con velocidad, su guante fue nuestro cortador todo el torneo como líder de outs realizados y líder productor de carreras del equipo, zurdito natural y noveno bate con el número 30, el caballo de la CR, Luis Eduardo “el Monito” Sicairos.

Así llegamos al octavo y juego final de la CR para disputar la medalla de bronce por el tercer lugar nacional frente a los Buhitos de la Unison de Hermosillo, Sonora, donde después de tres entradas completas el juego estaba empatado. Hermosillo abriendo cuarta se fue arriba por 6, por lo que necesitamos anotar 7 carreras para ganar el bronce. Iker Godoy arrancó el rally con doblete impulsado por Matías Castro con palo de triple; siguió el turno de Emiliano Millán con hit productor también. Matías Parra pega su hacha para colocar corredores en la primera y segunda almohadilla; turno al bate para Dereck Apodaca, quien lo aprovecha con toletazo en la barda, pero al caer un corredor, entra una carrera y quedan los corredores quietos en las dos bases en posición de anotar; llega el turno al bate del Güerito Cruz, y también vacía las bases impulsando dos carreras más y ubicándose en la primera base. Raúl Félix batea triple y anota el Güerito la carrera del empate. El gane estaba en la tercera posición, en las piernas de Raúl Félix y los brazos de Daniel Reyes, cuando el travieso octavo bateador con dos lanzamientos previos pegó su hit de oro para dejar “tendidos en el terreno” a los Buhitos; fue ahí cuando estalló la alegría de los culichis, Duboiisz aventó su manilla, y el equipo completo se volcó hacia el campo para abrazarse. El trabajo constante, la disciplina, la revelación de un mánager, la paciencia de los coaches, el apoyo de las mamás, papás y familias enteras, el esfuerzo de todo un equipo había rendido sus frutos. Una selección de “Rookies” que fueron al nacional con el sueño de jugar los 8 partidos y terminar ganando. Para estos pequeños gigantes del beisbol, ese bronce les supo a oro.

Estos 14 peloteros de la CR regresan como ganadores, todos motivados para seguir persiguiendo sus sueños de jugar beisbol, todos crecieron como seres humanos y como jugadores, aprendieron a perder y a ganar, pero lo más importante del beisbol, aprendieron a jugar limpio y a divertirse. Hoy en este 2022, estos 14 prospectos son un ejemplo a seguir para otros jugadores, incluso para sus compañeros de liga que son mayores; son también una inspiración para el sueño de otros niños quienes por salud no pueden jugar beisbol, quienes por falta de dinero no pueden inscribirse en un equipo, quienes por la falta de tiempo por el trabajo de sus padres o de ellos mismos, son niños que no pueden jugar al beisbol; o son niñas y niños que por falta de un hogar y una familia a sus 4 años de edad no pueden jugar al beisbol. Desde tu trinchera, si eres madre o padre de familia, político, maestro o empresario, te invito a que hagas todo lo que puedas para que más y más niños jueguen al beisbol; incluso si lo quieres ver como inversión, checa los números, en el torneo nacional de beisbol infantil en la categoría inicial, que es Pañalitos, donde empieza el beisbol, Sinaloa se llevó el oro, la plata y el bronce, con Ahome, Mazatlán y Culiacán. No pierdas de vista a estos 14 peloteros. Dios primero, en unos años podrás decir: “yo vi jugar desde morrito a ese caballete de grandes ligas, es de la Recursos”. Tu mente es el límite y no hay sueños imposibles, ¿verdad que sí, Julio Urías? Estos 15 “Rookies”, los 14 peloteros y su mánager nos enseñaron que el beisbol se debe jugar al estilo Buzz Light Year… hasta el infinito y más pa allá.