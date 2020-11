El factor disruptivo de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

La estrategia política para el gobernador Quirino Ordaz y para el presidente López Obrador acaba de ser desestabilizada en su “amarre electoral” para ambos gobernantes, por el factor disruptivo de Movimiento Ciudadano y el realineamiento de fuerzas en Sinaloa encabezadas por Sergio Torres Félix.

Por un lado, el presidente López Obrador quería esperar a que primero el gobernador definiera a su candidato y confirmar si el gobernador “le va a cumplir” entregándose con un candidato débil; es decir, según ellos, uno que no sea del PRI. Esto debido a que aunque el PRI es una marca desprestigiada por la corrupción, los otros partidos de la alianza priista también lo están y se ubican abajo del PRI en las encuestas, pero difícilmente la clase política del PRI le va a aceptar a un candidato del PAN, por eso los priistas dicen “si el gobernador se quiere entregar con un ‘candidato a modo’, pues que se entregue él solo”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por otra parte, el gobernador quería esperar a definir su candidato hasta el final, incluso hasta enero, para ganar tiempo y mantener ilusionados (engañados y secuestrados) a los pocos cuadros del PRI que cuentan con algún posicionamiento electoral en sus municipios, principalmente Culiacán, Ahome y Mazatlán, y con ese engaño ganar tiempo y tratar de evitar fugas en su gabinete. Evidentemente, este sometimiento del gobernador impuesto a sus cuadros los debilita y solo le va a funcionar con aspirantes que no tengan la visión de entender el engaño de su jefe político, o bien, que sí tengan la inteligencia para darse cuenta, pero no tienen el valor de separarse, ya que realmente no han construido un liderazgo entre la ciudadanía que les permita romper y enfrentar al gobernador no solo para competir, sino para ganar.

Por lo tanto, la estrategia de ambos gobernantes estaba en función del tiempo y, entre más tiempo pasara, mejor para ellos. Pero resulta que hoy esa estrategia está en jaque, ya que hoy el tiempo les está jugando en contra debido a que uno de los cuadros fuertes del gabinete sí tuvo la inteligencia de darse cuenta de la entrega y el engaño del gobernador y decide romper, respaldado por un liderazgo construido a través de años de trabajo defendiendo a la gente, atreviéndose a tomar decisiones polémicas, pero, finalmente, efectivas.

La salida de Sergio Torres del gabinete y su incorporación a Movimiento Ciudadano para encabezar los esfuerzos en Sinaloa para ganar en 2021 les acaba de arrebatar el recurso más preciado al PRI (gobernador) y a Morena (presidente), el tiempo para decidir. Porque ahora, entre más tiempo se tarden para decidir, más tiempo tendrá Sergio y todo el equipo de Movimiento Ciudadano para crecer y seguir sumando aliados para ganar y gobernar. Esto sumado al desprestigio de los Gobiernos del pasado y del presente, de los cuales Movimiento Ciudadano no ha sido parte, da muestra de que la estrategia nacional de Movimiento Ciudadano es la correcta, atreviéndose a construir una alianza ciudadana con un realineamiento de fuerzas, y no con los membretes de los partidos políticos de siempre.

Hoy, Movimiento Ciudadano se encuentra en una posición estratégica, no solo para crecer y competir, sino para ganar y, de una buena vez, construir un nuevo trato para todas las familias de Sinaloa. Un nuevo trato donde sí se defienda a los sinaloenses, por ejemplo, para defender el presupuesto para nuestro estado, de esto vamos a platicar aquí “En Marcha” la próxima semana. Por lo pronto, hoy Movimiento Ciudadano pone en jaque a quienes representan el presente y el pasado. Voltea a ver a tus hijos o a tus papás y pregúntate si estás conforme con lo que tenían antes o, peor aún, con lo que tienen hoy. Yo estoy convencido de que nos merecemos un mejor futuro; tú y tus hijos se lo merecen. No permitiremos que el presidente y el gobernador decidan el futuro de tus hijos, ese futuro lo decides tú.