En 2022 el reto es de todos

En los últimos dos años hemos aprendido a vivir en una “nueva normalidad”, llegó la pandemia del covid y pasamos del encierro, al contagio, a la pérdida de familiares y amigos; pasamos por las vacunas, el cubrebocas, y la adaptación de asistir a la escuela y a nuestros trabajos con las medidas anticovid; las cepas han mutado y en familia hemos vivido de nuevo los contagios reincidentes en varios casos. Así mismo, esta pandemia no ha estado exenta de las noticias falsas, las famosas “fake news” donde vemos videos de gente mal informada o malintencionada convocando a “no vacunarse”, a pesar de que ya en la generalidad de los países las autoridades de salud hacen un llamado recurrente a vacunarse y a los riesgos de las nuevas cepas sobre la potencial fatalidad principalmente entre la población no vacunada.

Hoy a dos años de distancia del inicio de esta pandemia, todos hemos aprendido a cuidarnos, a trabajar y estudiar en un marco de covid, nuestras enfermeras, médicos y doctores, también ya tienen mucha más experiencia para tratar esta enfermedad y desde luego la mayoría de las personas adultas ya hemos tenido la oportunidad de vacunarse entre dos y tres dosis de aplicación. Sin duda, el consenso es que esta pandemia continuará un tiempo largo más, sin embargo será con una población más consciente y con el personal médico tendrá mayores oportunidades para enfrentarla con éxito.

Es triste y frustrante escuchar y ver algunas publicaciones de personas que incitan en no vacunarse diciendo que “es una conspiración, que los gobiernos del mundo nos quieren insertar un chip para controlarnos genéticamente” y otra serie de barbaridades que no sabemos si rayan en lo perverso o en la ignorancia. Sin embargo, afortunadamente la gran mayoría de los seres humanos en el mundo hemos actuado con responsabilidad acudiendo a vacunarnos y tomando las medidas de seguridad posibles como lo son el uso del cubrebocas y el lavado frecuente de manos.

Hoy para este año 2022, el reto es superar esta nueva normalidad para reactivar la actividad económica y académica, todos queremos que nuestros hijos ya regresen a las aulas y se regularicen las clases presenciales. Así mismo, con toda la actividad económica, principalmente el rubro de servicios y turismo que ha sido tan lastimado en los últimos 24 meses. Hoy lograr esta reactivación total de nuestras escuelas y nuestros trabajos es un reto de toda la ciudadanía, no solo del gobierno. De hecho si los ciudadanos no hacemos nuestro trabajo cuidándonos, no habrá políticas públicas que alcancen.

Hoy en 2022 el reto es tener un Sinaloa trabajando y estudiando y de igual manera en todo el país, debemos de vacunarnos, cuidarnos y al mismo tiempo trabajar y estudiar por la vida sigue y vendrán nuevos problemas que resolver y nuevos retos que superar. Te invito a poner en marcha todo lo aprendido en 2020 y 2021 para que este 2022 sea un año lleno de vida, de salud, de trabajo y de estudios para seguir marchando hacia un estado más próspero, más educado, más sano y desde luego más feliz. Yo veo un nuevo año con optimismo y yo creo que nos merecemos todos y todas un mejor lugar para vivir; juntos podemos lograr que Sinaloa alcance su máximo potencial y nuestras familias puedan vivir, trabajar y estudiar felices y en santa paz. Feliz 2022 y que Dios nos bendiga siempre.