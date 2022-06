¿Hay o no hay tiro para el 2024?

audima

El domingo pasado se realizaron las votaciones para elegir seis nuevas gubernaturas; finalmente se confirmó la tendencia que marcaron las encuestas durante casi toda la campaña y Morena le arrebató cuatro estados a la “oposición” del PRI y PAN, llevándose el triunfo en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas; mientras que el PRI y PAN conservaron Durango y Aguascalientes (aunque con menor votación que hace seis años), o sea, que las cuentas finales arrojan una clara victoria para Morena de 4 a 2, sin olvidar que el año pasado, en 2021, el marcador quedó de 15 gubernaturas en juego, 12 a 3 también a favor de Morena. Estos números le dan a Morena y sus aliados de la 4T el control de 22 gubernaturas, quedando pendientes solamente dos para el año que entra, Coahuila y Estado de México, en donde las encuestas ponen como favorito a Morena. Por lo tanto, la 4T va a enfrentar la elección presidencial en 2024 con un total de 24, 25 o hasta 26 gubernaturas de 32.

Sin embargo, el saldo del 2022 es mucho peor para la “oposición” que el solo hecho de perder cuatro gubernaturas, ya que en un juego binario en realidad son ocho debido a que a la “oposición” se le restan cuatro, mismas que se le suman a la 4T. En otras palabras, antes de las elecciones del pasado domingo, Morena tenía 18 gubernaturas y la “oposición” 14, una diferencia de solo 4 estados; sin embargo, ahora la 4T gobernará 22 estados y la oposición solo 10 aumentando la diferencia de 4 a 12. Pero los números rojos no paran en eso para los partidos políticos de “oposición”. El PRI y el PRD incluso perdieron su registro estatal en varias de las entidades en disputa; el PRD perdió su registro en Tamaulipas, Hidalgo y Durango, donde incluso ganaron, o sea, que aun ganando terminaron perdidos.

Por su parte, el PRI no logró ni el 3 % de la votación en Quintana Roo, perdieron también su registro estatal y con eso se elimina su derecho a recibir financiamiento público. Un estado que gobernaron por décadas y que algunos de sus gobernadores terminaron en la cárcel, como Roberto Borge y Mario Villanueva. Algo similar podría suceder ahora con el gobernador del PAN en Tamaulipas, Cabeza de Vaca, quien ya incluso tuvo órdenes de aprehensión giradas en su contra y que podría continuar con la larga tradición de exgobernadores de esa entidad que también han terminado encarcelados, como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Estos vienen a sumarse al “top ten” de exgobernadores del PRI o PAN que han terminado presos, como Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Sandoval, de Nayarit; Guillermo Padrés, de Sonora; Jorge Torres, de Coahuila; Jesús Reyna, de Michoacán; Andrés Granier, de Tabasco, y Jaime Rodríguez Calderón, expriista, hoy independiente, también preso en Nuevo León por delitos de corrupción.

Los números de la alianza del PRIAN PRD son bastante negativos, de los últimos dos años, de 21 gubernaturas en juego perdieron 16; y si sumamos los votos del partido MC no cambiarían los resultados en absolutamente ninguno de los 16 estados que ganó Morena. De hecho, de los 113 distritos para diputados locales que hubo en disputa el pasado domingo, MC no ganó ni uno solo. Por lo tanto, la “estrategia de la oposición” de su gran alianza PRI-PAN-PRD (incluso con MC) ha demostrado en 21 elecciones estatales en 2021 y 2022 que no es el camino para construir, al menos, posibilidades reales de competencia de cara a la elección presidencial de 2024. Con estos partidos políticos, con estos dirigentes nacionales y con esta “estrategia” de alianzas negativas, hoy no se ve que “haya tiro” para competirle a Morena. Se requiere un cambio total de estrategia y de dirigentes, pero la necedad de estos dirigentes pareciera ser los verdaderos aliados para garantizar un triunfo contundente de la reelección presidencial de la 4T en 2024.