La diferencia entre los que sí te defienden y los que no

En 2018, el partido político Morena ganó todos los distritos federales en Sinaloa, se llevaron el “carro completo” en los 7 distritos, más una “pluri”; ni los 8 diputados de Morena ni los otros tres del PRIAN defendieron el presupuesto para los sinaloenses una vez más. 2021 será otro año más donde Sinaloa vuelve a perder miles de millones de pesos por tener legisladores cobardes e ineptos que solo ven por sus propios intereses políticos pero que nunca defendieron los intereses económicos de las familias de Sinaloa.

Por ejemplo, en el ramo 28 que se refiere a las aportaciones federales para estados y municipios, pasamos de un presupuesto en 2020 de 23 532.3 millones de pesos a solo 22 252.9 millones de pesos; es decir que perdimos 1 279.4 millones de pesos, lo que significa a valor presente una pérdida absoluta de más de 1 331 millones de pesos en solo este año considerando la inflación anual al día de hoy de 4.09 %.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Algo más grave e insensible aún es la pérdida en el rubro de protección social en salud, que en 2020 teníamos 491.1 millones de pesos y para 2020 la caía fue de un 100 %; es decir que este rubro quedó desaparecido para las familias de Sinaloa para el próximo año 2021. Esta acción me parece, además de cobarde, un verdadero peligro para miles de familias que luchan todos los días por medicinas, dosis de quimios como los valientes Brayan, Kevin y Omar Efrén que llevan años en su batalla contra el cáncer y cuyos papás han estado al borde de la desesperación al ver a sus hijos enfrentar esa terrible enfermedad con la triste realidad del desabasto de sus medicamentos.

Por eso es muy duro y muy indignante ver que tenemos diputados federales de Sinaloa de la actual y de la pasada legislatura que han utilizado recursos del fondo de salud de la Cámara de Diputados federales para sus lipoesculturas, agrandarse los senos y otras operaciones estéticas para su vanidad personal, en lugar de defender a nuestros niños con cáncer, niños que cualquiera de ellos son mucho más valientes que toda la bancada junta de la actual legislatura de diputados federales de Sinaloa. Esos niños con cáncer son el más grande de nuestros orgullos, y estos diputados representan una de las más grandes de nuestras vergüenzas.

La pérdida en recursos asignados al presupuesto de Sinaloa del 2020 al 2021 supera los dos mil millones de pesos a valor presente. Cuando te preguntes por qué no alcanza el dinero para que la escuela de tus hijos tenga una barda que los blinde de los delincuentes que les quieren vender droga, la respuesta está en la cobardía de los actuales diputados. Cuando veas a un familiar que en el Seguro le dicen que “no hay medicinas”, la respuesta está en la ineptitud de los actuales diputados. Cuando te digan que no llegaron los recursos para ponerle baños dignos a nuestras escuelas, o para equiparlas con computadoras, o para pagarles a los maestros, la respuesta está en la insensibilidad de esta clase tan baja de diputados.

Esa es la diferencia entre los que nunca han defendido a Sinaloa y entre los que sí. Ahora que venga el 2021, ¿a quién quieres darle tu confianza?, a los que te dan la espalda o a los que sí han demostrado que salen a defenderte. Las redes sociales nadie las borra y ahí está una memoria pública para recordar quienes defienden a Sinaloa y quienes no. Si tu eres maestra, costurera, pescador, sindicalizado, profesor, enfermera, estudiante, mamá o papá de alumnos de escuelas primaria, kínder o secundaria donde volvieron a tener sus dos uniformes gratuitos, entonces tú sabes muy bien quienes te han defendido y quienes no. Y en 2021 no se nos va a olvidar.