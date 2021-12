La escuela será la segunda casa, cuando en casa tengamos la primera escuela

Mucho hemos escuchado ya de los enormes costos en estos años durante la pandemia del covid; hemos perdido familiares, amigos, trabajos e incluso libertad en muchos aspectos; simplemente el hecho de tener que usar un molesto cubrebocas. Sin embargo hay un tema en particular que cada familia ha tenido que vivir de distintas formas; me refiero a que nuestra niñez y juventud tuvo que aprender a estudiar en linea desde casa.

Desde luego esto tiene otras complicaciones como por ejemplo el aumento de los costos de energía eléctrica, el pago del internet e incluso adquirir algún dispositivo como una computadora, una tableta o un celular inteligente. Pero más allá de estos costos añadidos, esta nueva forma de estudiar y aprender fue sin duda todo un nuevo reto para millones de niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Es decir, este nuevo modelo de “escuela en casa” en muchos de los casos fue una gran complicación porque obligó a familias enteras a adaptarse a este sistema.

Aunque esto fue cansado y difícil para todos, creo que no podemos dejar de lado que este nuevo modelo de “la escuela desde casa” también tuvo su parte positiva. Las familias se vieron obligadas a acercarse más, forzosamente tuvimos la oportunidad de convivir y pasar más tiempo juntos, y sobre todo las mamás y papás se acercaron a sus hijos y todos nos vimos en la necesidad de ser más conscientes y estar más pendientes del desarrollo académico de nuestras hijas e hijos.

Sin embargo, parece que todo empieza a regresar a la “normalidad” poco a poco, ya hay más personas vacunadas y se comienza a percibir un clima de relajación frente al tema, con menos miedo y esto también tiene dos lados, por una parte es positivo porque la gente le pierde el miedo y comienza a retomar sus actividades principalmente de trabajo que por necesidad muchos nunca dejaron de trabajar, pero por otra parte también que nos volvamos descuidados podría recrudecer las nuevas olas de contagio.

De cualquier forma, la vida sigue y debemos aprender a adaptarnos a esta “nueva normalidad”, pero al margen de lo aprendido creo que seguimos teniendo un gran déficit en cuanto a lo que le enseñamos a nuestra niñez y a nuestra juventud tanto en la escuela como en casa; y me refiero a los valores civiles y humanos que forjan los cimientos para una mejor sociedad sinaloense más respetuosa, más educada, más culta, más sana, más próspera y desde luego más pacífica.

Ahora que muchos estudiantes regresan a las aulas, los padres de familia no debemos olvidar que los valores como el respeto, la tolerancia, la paz y la honestidad empiezan a aprenderse (o no) en el seno familiar y es justamente en la escuela donde se van a reforzar. Todos queremos que nuestros hijos sean los mejores en matemáticas, ciencias, artes y deportes pero si los adultos no nos ponemos a la altura, estaremos condenando a las nuevas generaciones a padecer en carne propia su crisis de valores. Solo piensa ¿de qué sirve que tu hijo tenga las mejores calificaciones e incluso logre graduarse de Harvard si termina en la cárcel por su falta de honestidad? O bien, que sea el mejor deportista y lo descubran tomando sustancias prohibidas haciendo trampa. Recuerda que la falta de valores solo termina en vergüenza y ruina. Así que para que la escuela sea la segunda casa de nuestros hijos, debemos siempre tener presente que la primera escuela está en casa, en familia.