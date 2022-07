En las elecciones de julio de 2018 Morena arrasó en Sinaloa; la 4T se llevó “el carro completo” ganando todos los 7 distritos federales y 21 de 24 distritos locales en Sinaloa. Sobre las alcaldías Morena ganó en los municipios de mayor población, alcanzando a gobernar de 2018 al 2022, al 81 % de los sinaloenses que viven en 7 municipios: Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave, Navolato, Choix y Escuinapa. Sumado a esto están los 800 mil sinaloenses que votaron por Morena para elegir al presidente López Obrador. Por su parte, la fórmula al Senado de Rubén Rocha e Imelda Castro obtuvo más de 604 mil votos, convirtiéndose en los candidatos sinaloenses más votados en la historia del Estado en 2018.

Ya en la elección para gobernador en 2021 el hoy gobernador Rubén Rocha Moya superó su propia marca alcanzando 624 mil 225 votos, lo que representó el 56.6 por ciento superando al Prian por casi 25 puntos porcentuales, lo que significó el porcentaje más alto obtenido de los 15 candidatos a gobernador en el país en 2021. Así que podemos afirmar que Morena ganó Sinaloa de forma contundente en 2018 y más aún en 2021.

La maestra Artemisa me enseñó: “las razones son para las ocasiones”, y creo que es pertinente hacer un poco de memoria en este mes de julio. Hoy, a 4 años de distancia justamente ya que habían pasado las votaciones de 2018 y que supimos todos del triunfo de Morena en casi todo Sinaloa, fue cuando al PRI y sus cómplices del PAN se les ocurre la “brillante” idea de arrebatarle a la gente, desde el Congreso, lo que habían ganado en las urnas por voto libre y secreto. Al darse cuenta que la ciudadanía votó en contra del Prian abrumadoramente, fue entonces que decidieron echar a andar la mal llamada “ley antiMorena”. Es decir, en lugar de respetar la voluntad del pueblo en las urnas, trataban de no perder ese control político y económico a través de una nueva ley abusiva. Recordemos que las votaciones fueron el 2 de julio y que el Congreso cambió de legislatura hasta el 01 de octubre. Por lo tanto, el PRI y parte del PAN tenían tres largos meses para consolidar su plan perverso para aprobar la “ley antiMorena”.

Esta reforma en contra del pueblo tenía el cinismo de proponer que los 400 millones de pesos que controla el Congreso del Estado a través del grupo mayoritario, quien preside la Junta de Coordinación Política que en este caso sería para Morena; ahora un diputado del PAN proponía que se conformara un “comité de administración que fuera controlado por la primera minoría” o sea el PRI; que chulada, el PAN haciendo el trabajo sucio para el PRI abiertamente.

Por todo esto anuncié que organizaría la resistencia y que desde el Congreso daríamos la batalla para impedir este abuso del Prian en contra de la voluntad de los ciudadanos. En julio denuncié públicamente que desde el Gobierno con operadores diputados del PRI y PAN nos querían comprar con 300 mil pesos para votar a favor esta ley. A pesar de eso, la resistencia la conformamos 13 diputados con quienes estuve cabildeando para que no se aprobara; los casos más extremos fueron 3, Gloria Gonzales expriista, Ismael Arias del Panal y Jesús Baltazar coordinador de la bancada de Morena, a quien ya el PRI había “enredado” para que votara a favor y en plena votación logré convencerlo de votar en contra. Finalmente votamos en contra los 2 de Morena, 6 del PAS, uno del Panal, una expriista y la bancada del PAN dividida con tres votos en contra, Sylvia Trevino, Juan Pablo Yanumi y el Güero Cruz. A ellos 12 mi reconocimiento y agradecimiento por este voto valiente a favor de la gente, sin ellos no hubiéramos ganado esa votación. Como testigo de estos esfuerzos están las pláticas y consejos de mi amigo Feliciano Castro, hoy, por cierto, diputado presidente de la Jucopo en el Congreso. La resistencia la organizamos no en contra de un gobierno o de un partido, la resistencia la organizamos a favor de defender la voluntad del pueblo. Era una ley abusiva no solo en contra de Morena, sino en contra del voto de la ciudadanía.