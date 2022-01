La nueva generación 2022

audima

Ayer nació mi sobrina María Camila, hija de Yenifer Cruz, la Negrita, como le decimos de cariño su familia y amigos, me hizo reflexionar sobre los problemas mundiales a los que ella junto con su generación se van a enfrentar. Por ejemplo, cuando María Camila cumpla su mayoría de edad dentro de 18 años estaremos ya en el 2040. ¿Cómo será la vida en Sinaloa? Jóvenes, mujeres y ciudadanos adultos habremos logrado construir un estado más pacífico? Seremos un estado en donde podamos vivir todos en santa paz? En su gran mayoría las familias de Sinaloa estarán viviendo con una mejor condición económica? Y sobre todo estas nuevas generaciones estarán siendo mejor educadas? Con una formación integral forjada en los valores del respeto, la tolerancia, la igualdad, la paz y la honestidad?

Mi respuesta sin dudar a todas estas preguntas es que yo creo que sí. Estaremos mejor mucho mejor que hoy, no lo creo solo porque soy optimista sobre nuestro futuro, sino además lo creo porque de pensar lo contrario sería un despropósito, una contradicción seguir trabajando para defender a las familias sinaloenses. Y porque estoy convencido que ningún pesimista logra grandes hazañas ni mucho menos grandes cambios. Y desde hace mucho que a Sinaloa ya le toca cambiar.

Desde luego si hablamos de cambios, la lectura obligada es pensar en los cambios que necesitamos y nos urgen en los gobiernos, en el Congreso, pero más allá de eso que es evidente en temas como la salud y la economía de nuestras familias, o la educación de nuestros hijos, solo por mencionar tres rubros muy lastimados desde hace muchísimo tiempo; sin embargo, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre los cambios que necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra cultura ciudadana, incluso en nosotros mismos, sí en ti, en mi y en cada una de las casi tres millones de almas sinaloenses.

Sin duda el rezago generado por malos gobiernos, pésimos partidos, políticos corruptos, pervertidos y mentirosos es enorme; y le deseo de todo corazón que a este nuevo gobierno le vaya muy bien en el combate de estos rubros, es un sexenio que prácticamente va comenzando y en verdad necesitamos que logren construir estos cambios, pero incluso si así fuera, ¡no basta! No es suficiente.

Cada mujer, cada joven estudiante y/o trabajador, cada maestra, cada profe, cada padre y madre, cada hombre y mujer de campo y de mar debemos hacer nuestra parte. Hoy y durante los últimos dos años todas las personas que trabajan en el sector salud nos han puesto la muestra con el ejemplo; cada enfermera, cada médico arriesgando su vida nos enseñan el valor de ser solidarios.

Los sinaloenses sabemos ser solidarios, lo hemos demostrado en cada tragedia natural que hemos enfrentado, en cada helada, sequía o inundación, en cada ciclón y en cada huracán y la tragedia de esta pandemia ya de dos años de covid no ha sido la excepción. En Sinaloa sabemos vivir con solidaridad por los demás. Sin embargo, aún no es suficiente, el legado no está completo. Hoy el compromiso que tenemos con nuestros hijos es igual o más fuerte que el compromiso que heredamos de nuestros abuelos, porque hoy somos más conscientes de nuestro entorno, la comunicación y la tecnología es más veloz. Yo se lo debo a mis padres y sobre todo a mis hijos y hoy debo trabajar en ser un buena persona, un buen ciudadano, por mi hija Yass como por mi sobrina María Camila para que juntos podamos heredarles un mejor lugar para vivir y que pronto mujeres y hombres como mis hijos y los tuyos puedan ser la inspiración de las nuevas generaciones para seguir cambiando y que cada día podamos todos vivir más y más felices. Yo creo que sí podemos; y tú ¿qué crees?