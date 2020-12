Las mentiras del Gobierno matan miles de ciudadanos durante la pandemia del COVID

Este año 2020 quedará marcado por los muertos, los contagios de COVID, el cierre de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos en Sinaloa y en México, mucho más que en el resto del mundo. La agencia internacional financiera Bloomberg realizó un estudio para obtener el ranking mundial de 53 países sobre los mejores y peores lugares para vivir durante la pandemia del COVID (https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/); lo publicó la semana pasada el 24 de noviembre, y México terminó ubicado en el ranking 53; es decir, en el último lugar; vergonzosa y peligrosamente hoy México es el peor país del mundo para vivir por su pésimo manejo de nuestros Gobiernos estatales y federal sobre esta crisis de salud.

Estamos mucho peor que países como Pakistán, India, Bangladesh, Irán, Colombia, Perú, Argentina, Nigeria, República Checa, España, Italia, Filipinas, Irak, Chile, Malasia, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos y Egipto. Algunos de estos países están en guerra, otros con mayor nivel de desigualdad económica que nosotros, más pobres e incluso algunos con peores índices de corrupción; y aun así México es un lugar mucho más peligroso para vivir durante la pandemia porque tiene los peores niveles de contagios y muertes en el mundo.

El estudio contempla número de contagios, tasa de muertos, número de pruebas aplicadas por millón de habitantes, medidas aplicadas por los Gobiernos como acuerdos para adquirir y aplicar vacunas, restricciones de movilidad de sus ciudadanos, capacidad de los hospitales; y México tiene el peor Gobierno evaluado del mundo en el tema de la pandemia.

Ante esto, el Gobierno de Morena y su 4T solo se limita a decir “vamos bien, ya estamos saliendo de la pandemia”; incluso el propio vocero de la Secretaría de Salud y del Gobierno federal López-Gatell ha tenido que aceptar que “por la falta de pruebas debemos multiplicar la cifra oficial de contagios por ocho o hasta diez veces mayor”. Ayer la cifra oficial en el sitio https://covidvisualizer.com arroja la triste cifra de 106 765 muertos y 185 780 personas contagiadas; sin embargo, las mentiras del Gobierno y su perversa necedad de no realizar pruebas para detectar a los positivos de COVID nos tiene a ciegas para conocer realmente cuál es la cifra real de muertos y sobre todo de contagios. Si no sabemos la verdad sobre este problema, mucho menos vamos a poder enfrentarlo para resolverlo con éxito.

México es el país que menos pruebas aplica en el mundo, tan solo 17 pruebas por cada mil habitantes, y no es por falta de dinero, ya que hay países más pobres que nosotros que incluso aplican más pruebas, por ejemplo Guatemala 25, Bolivia 29, Ruanda 44, Namibia 53 y hasta Chile con 243, o sea 14 veces más que México que solo aplica 17.

Todos los países mejor rankeados para enfrentar la pandemia tienen en común la aplicación masiva de pruebas por cada caso de contagio, ya que eso permite tener certeza de la información donde se están generando los contagios y atacar el problema salvando vidas, por ejemplo China aplica 1725 pruebas por cada contagio, Vietnam 965 y México solo aplica dos. Sobre estas comparaciones te recomiendo mucho ver el documental de Carlos Loret en este sitio https://youtu.be/tQiZTdXwPtg

Para la población no hay pruebas, para ti y tu familia no hay pruebas, pero claro haciendo gala de sus privilegios en el gabinete de la 4T se realizan todos pruebas cada semana. ¿Qué no se habían acabado ya los privilegios de los políticos en el poder? Nada ha cambiado con Morena hoy, siguen abusando de sus privilegios al igual que en el pasado del PRIAN. Siguen los mismos privilegios, las mismas mentiras y la misma corrupción.

Lo más trágico es que uno de cada cinco muertos pertenece al sector salud, es una enfermera, un médico, una doctora; y esto nos habla de las pésimas, indignas y peligrosas condiciones con las que el Gobierno tiene a los trabajadores del sector salud; y a pesar de todo este abuso el gobernador de Sinaloa no dice nada, se limita cobardemente a decir que “tiene una excelente relación con el Gobierno de Morena”, haciendo alarde de su entrega y sumisión hacia la 4T. La entrega del gobernador de Sinaloa se va a prolongar hacia el 2021, ellos, los políticos del PRIAN y de Morena son cómplices de esta tragedia en salud y en la economía de tu familia. Son tiempos de lograr un nuevo trato para los sinaloenses y para los mexicanos, no se trata de regresar al pasado, sino de juntos construir un mejor futuro.