Los saldos en los partidos políticos de cara al 2024

audima

Una de las casas encuestadoras que han estado emergiendo con mayor fuerza en los últimos procesos electorales por lo certero de sus estudios de opinión a nivel nacional es la firma regiomontana Poligrama con Héctor Zuno y Patricio Morelos al frente. Su más reciente ejercicio para medir los positivos versus negativos de los partidos políticos de cara a la elección presidencial fue publicado ayer. En respuesta a la pregunta “¿Qué opinión tiene del PRI? Pésima 48.78%, mala 13.78%, excelente 10.85%, buena 9.39% y no sabe 17.32%” Esto arroja un “saldo” negativo de -42.20%; es decir la suma y resta de las opiniones negativas (mala y pésima) versus el porcentaje de opiniones favorables (buena y excelente).

El PAN obtiene de igual forma un saldo muy negativo de -41.47% donde la opinión pésima supera el 50.72%, mala 14.16%, excelente el 12.28% y buena 11.13% con un 11.71% que contestaron “no sabe”. El PRD se ubicó también con un saldo negativo muy similar de -45.20%, alcanzando una opinión pésima del 44.43%. El PT obtiene también un saldo negativo del -25.88%. Así mismo MC arroja números rojos con un saldo negativo de -18.09% y una opinión pésima del 33% y el Verde de igual manera con un saldo negativo de -42.19%.

Por el contrario, al preguntar “¿Qué opinión tiene de MORENA?” Este es el único caso donde el estudio nacional arroja un saldo positivo del 27.40%. Con una opinión favorable de más del 60% (41.95% excelente más 19.04% con buena opinión), frente a un 9.29% de mala y 24.30% de pésima con apenas un 5.42% de “no sabe”. Es muy revelador que todos los partidos políticos resulten reprobados con porcentajes negativos, con la única excepción de Morena.

Aquí en mi columna En Marcha, hicimos un análisis en base a todas las encuestas publicadas en los seis estados donde habrá elecciones para elegir gobernador donde ya restan menos de dos semanas para que terminen esas campañas. Dichas encuestas arrojan ventajas de más de dos a uno en los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y de igual manera con una amplia ventaja para Morena en Tamaulipas. Un empate técnico en Durango y dejando a Aguascalientes como el estado donde Morena se ubica en el segundo lugar.

De confirmarse estas tendencias electorales el domingo 5 de junio, Morena y sus aliados de la 4T pasaría de gobernar 18 estados a 22 o 23 entidades. Y faltarían Coahuila y Estado de México para 2023 donde hoy Morena también encabeza las encuestas. A estos números falta agregarle los nombres y las estrategias electorales de cada bloque de partidos. Hoy en la “oposición” siguen aferrados con la estrategia fallida hasta hoy de la alianza encabezada por el PRIAN y PRD. Sin embargo en 15 gubernaturas ya disputadas desde 2021 el PRIAN no ha logrado ganar ni una sola. Y a eso le agregamos que no han tenido una renovación de liderazgos, siguen siendo los mismos de siempre y ninguno de ellos garantiza ni unidad entre sus propios partidos, ni mucho menos un porcentaje ganador en las encuestas con el bloque opositor. Lo que les queda es “la batalla de las marcas de nombres” ¿Cuáles son esos nombres y qué posibilidades tiene cada quién? Vale la pena una columna En Marcha a parte para reflexionarlo; lo cierto es que hoy el rival a vencer que sigue encabezando las preferencias electorales en México es Morena y en gran medida esos números descansan en la figura del propio presidente López Obrador. Por lo pronto la encuesta nacional de Poligrama confirma la frase del presidente “la oposición está reprobada”. No se necesita ser pitágoras para saber que la “suma” de números negativos en realidad es una resta. No cabe duda que las matemáticas son un lenguaje universal.