Ya casi es Semana Santa y Sinaloa lo sabe

Ya estamos a solo unos días para que arranque la Semana Santa; la costumbre en Sinaloa, como en muchos lugares, es tomarnos ese tiempo para descansar, hay vacaciones en las escuelas y también Jueves y Viernes Santo son inhábiles y no se trabaja tampoco. Otras personas se toman este tiempo para reflexionar sobre el viacrucis de Cristo, pero la gran mayoría utiliza la Semana Santa para descansar, viajar y vacacionar en familia y con amigos.

Como cada quien pueda y decida pasar la Semana Santa, siempre es recomendable tener en mente que también son días de accidentes y que hay muchas malas experiencias de la combinación del alcohol con el volante, ya sean en carretera o incluso ya en las mismas playas.

Vale la pena que reflexionemos un poco antes de salir en Semana Santa sobre el cuidado, la prudencia y la responsabilidad que tenemos quienes conducimos un vehículo viajando con nuestros seres queridos. Recordemos que detrás de cada estadística de accidentes, heridos y fallecidos existe una familia y amigos que los van a extrañar, y más aún si eres padre o madre y tienes la responsabilidad de mantener y educar a tus hijos, con mayor razón te debes de cuidar y extremar precauciones durante estos días santos.

Si vas a manejar, es conveniente revisar frenos y llantas de tu carro. Si viajas con amigos, recuerda que es peligroso manejar y pistear; en todo caso esperen a llegar a su destino, ahí ya tranquilamente y a gusto pueden disfrutar su descanso sin exponerse a un accidente en carretera por beber al volante.

Recuerda también que estás viajando en familia con tus hijos, o con amigos que te aprecian, por lo tanto trata de ser amable al volante, no seas agresivo al manejar, a veces las largas filas en la carretera y caminos hacen que los conductores se desesperen, se molesten y ese enojo podría explotar en contra de otros conductores y terminar en un acto violento y peligroso. Todos estamos cansados de la violencia y le reclamamos al Gobierno mayor seguridad, pero la violencia no solo la genera el crimen organizado, sino desafortunadamente en muchos casos hemos visto pleitos de personas agresivas al volante y por no ceder el paso el incidente termina en tragedia.

Después de mucho tiempo de encierro, para las familias es bonito tomarnos un momento para salir, divertirnos y descansar; así que con mayor razón seamos prudentes y no olvidemos que algo más importante que salir de casa, es regresar sanos y salvos. Entre nosotros también está el lograr un saldo blanco total desde Choix hasta Escuinapa, y que todas las familias culichis y sinaloenses podamos vivir en paz esta Semana Santa.