Aptitud al hablar

En nuestras aspiraciones hacia un estado más elevado de vida, hacia la felicidad, la paz, es necesario reunir algunos aspectos o aptitudes personales, que nos son de gran utilidad, como saber escuchar y saber ver a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Una tercera aptitud es la del uso de la palabra. Recordemos: “Una cometa se puede recoger después de echarla a volar, pero las palabras jamás se podrán recoger una vez que han salido de nuestra boca”.

Porque las palabras que son pronunciadas dejan huella. Tienen poder e influyen positiva o negativamente... Curan o hieren a una persona. Por eso el que quiera saber hablar debe primero saber cuándo hacerlo. Una noble conversación es unas veces vínculo de amistad, expresión de amor, pero otras veces hieren tan profundamente como una espada, al grado de deshacer la fortuna, la paz o la felicidad de un ser humano. Generan odios, rencores, envidia, etc. Por eso, cuando no se tenga algo certero que decir es mejor guardar silencio, para no convertirnos en esclavos o victimas de nuestras propias palabras, o hacer daño a otros con ellas.

Será acaso esa la razón de que nacimos con dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales, dos manos, y una sola lengua; quizás para mirar, escuchar, oler, y tocar dos veces, antes de hablar. Cuando hablamos, interrumpimos a la mas poderosa de nuestras facultades: el pensamiento, y limitamos lo que nos da resultados prácticos: la acción.

Pensemos en esto y cuidemos nuestros pensamientos, porque ellos se convierten en palabras; cuidemos nuestras palabras porque ellas marcan nuestro destino. Decidamos prudentemente cuándo y cómo hay que hablar, y cuándo el silencio es el mejor regalo para nosotros y para los demás. Cuando estemos molestos o resentidos busquemos calma, paz, antes de hablar.