“Cuando quiera que la virtud declina y el vicio prevalece, yo me encarno como un avatar, era tras era, mi Espíritu se manifiesta en forma humana sobre esta tierra para proteger a aquellos que hacen el bien y destruir a aquellos que actúan con maldad a fin de restablecer el reino de la virtud”, dijo Krishna, según el Bhagavad Gita. Indica que en eras sucesivas ha encarnado y seguirá encarnando el espíritu divino para traernos su mensaje de bondad, rectitud, amor a la vida, verdad.

Aun antes de Krishna, la Tradición oral Hindú dice que Rama, de la raza Aria, cantaba hace cinco mil años: “El cielo es mi padre, él me ha engendrado, tengo por familia todo el acompañamiento celeste”, al mismo tiempo que realizaba acciones milagrosas y sobresalientes. La Tradición Egipcia habla de otro ser maravilloso, Horus, nacido un 25 de diciembre 3000 años antes de Cristo, nacido de una virgen y adorado por tres reyes, que traía luz y verdad a los habitantes de esa región, curándolos, protegiéndolos y mostrando su sabiduría. En esas mismas tierras, los jeroglíficos mencionan a otro ser humano ejemplo de sabiduría y poder llamado Hermes que vivió alrededor de 2000 a. C.

La Tradición Judía establece que el profeta ejemplar fue Moisés, quien vivió aproximadamente en 1500 a. C. y la Biblia le otorga grandes milagros, así como una vida de justicia y verdad. En la Caldea antigua mencionan por esa misma época, a Mitra, nacido en condiciones similares que era poseedor de la verdad, y protegía a los débiles y bondadosos. En 1000 a. C. vivió Zoroastro en la región Iraní, pastor de ovejas, dejando un legado de bondad, virtud, amor, y grandes enseñanzas. Cerca del 500 a. C. nació Sidartha, el Buda, estableciendo una doctrina ejemplar. Continuaremos en la próxima semana.