Consciencia de ti mismo

Una característica que nos distingue de los animales, es tener consciencia de nosotros mismos, darnos cuenta de nuestros propios pensamientos y acciones, distinguirnos de los demás seres y objetos. Tenemos el don de ver y analizar el mundo; la posibilidad de recordar el pasado y proyectar el futuro. Podemos evaluar nuestras palabras, hacer comparaciones y supuestos; inclusive podemos darnos cuenta de nuestras propias intenciones.

Nuestro yo puede estar atento a lo que sucede, y a la posibilidad de hacer que suceda algo diferente, logrando tener mayor satisfacción con nosotros mismos, mayor paz interna. La persona plenamente autoconsciente no permite que todos los hechos sucedan solos; en lo posible hace suceder los hechos.

Cuando no ocurre lo que su mente proyectaba, no se altera, no se irrita, sino que reflexiona, analiza las causas de lo ocurrido, lo somete a raciocinio y lo registra para su futura aplicación y provecho. Es pues muy valiosa la facultad de la autoconciencia ya que nos lleva a decidir voluntariamente lo que hacemos o dejamos de hacer.

Nos permite dirigir nuestra propia vida y contribuir con la vida de los demás. Para vivir en paz con nosotros mismos, lo primero que hacer es ser autoconscientes, y eso empieza acostumbrándose a reflexionar en: ¿para que nací? ¿hacia dónde voy? ¿hago realmente lo mejor para mi? ¿estoy haciendo algo para lograr la paz y los males del mundo? ¿me estoy esforzando lo suficiente para dejar a mis hijos un mundo un poco mejor de cómo lo encontré?