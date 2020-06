De dónde venimos

Como seres humanos, desde que empezamos a razonar en nosotros mismos, nos hacemos esta pregunta, al mismo tiempo que otras, tales como ¿qué soy?, ¿a dónde voy?, preguntas que han sido objeto de reflexión, meditación y discusión de grandes pensadores, científicos y filósofos. No pretendo presumir de ser poseedor de la verdad, pero al igual que los que antes menciono, usted y muchas personas más, también me asaltan muchos pensamientos al respecto, los cuales comparto, y que me invitan a concluir que venimos de la energía y el espacio.

Para empezar, podemos decir con seguridad que tenemos un cuerpo material maravilloso, con sistemas fisiológicos y con órganos que realizan millones de funciones al mismo tiempo para hacer posible la vida, todos provenientes de dos diminutas células, un ovulo y un espermatozoide que se unieron para formar una sola, para después multiplicarse con extraordinaria rapidez y con un orden inimaginable hasta lograr diferenciarse y llegar a realizar tantísimas y variadas formas con distintas funciones.

Y cada una de esas células productoras constaba de su núcleo, membrana, y otros componentes, separados por agua y espacio. Dentro del núcleo las hélices de ADN que definirán las características del futuro cuerpo, y mucho, por lo menos, de su personalidad. Tanto las hélices como cualquier mínima parte de materia, está formada por átomos, y estos por protones, neutrones y electrones separados por grandísimos espacios.

Dicen los científicos que estas componentes están formadas por quarks y que si pudiéramos ver supermicroscópicamente estos quarks, llegaríamos a percibir solo aislados parpadeos de energía luminosa, dentro de la cual no hay nada. Así las cosas, estos maravillosos cuerpos, de los cuales estamos orgullosos, al parecer vienen de la nada, mayoritariamente espacio y destellos de energía. Y del mismo modo todo cuanto existe, animales, árboles, o piedras.