El espacio, así como el tiempo, es un estado de conciencia. No es percibido como todas las demás cosas tanto materiales como inmateriales, las cuales se sienten debido a las vibraciones. Aun y cuando tengamos la sensación de percibir espacio, realmente nuestra impresión es de las cosas que están contenidas en él. De esa manera, podemos entender que quien le da valides al espacio es la materia o los cuerpos que están contenidos en él. Como dice su definición: Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y que suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado.

El espacio no tiene figura y parece no poder definirse de otra forma que no sea la negación. Al igual que el Tiempo, ha suscitado una gran diversidad de opiniones científicas y filosóficas, desde Platón, Descartes, Newton, Leibnitz, Kant y muchos otros. Y es que, si hubiera un lugar que no contuviera nada, solo vacío, nuestros sentidos objetivos no podrían comprenderlo.

Me imagino estar en medio de la superficie del océano, en un lugar sin islas a la vista, sin olas, sin viento, sin ruido, sin olor, con un cielo sin estrella alguna. Seguramente se pierde el sentido de distancia, orientación, tiempo, etc. Aunque tanto el espacio como el tiempo no sean realidades materiales, y que sean relativas uno con el otro, producto de nuestra conciencia, no podemos ignorar la influencia que tienen en nuestro cuerpo físico, y que son parte de nuestra condición humana, por tanto no podemos actuar como si no existieran.

Pero por otra parte, no podemos depender absolutamente del tiempo y el espacio para nuestras vidas, sino que debemos buscar el equilibrio con lo espiritual, y eso se puede lograr desarrollando nuestras capacidades subliminales, realizando experiencias meditativas con lo infinito y lo intemporal.