“Tiempo, ¿dónde estamos tú y yo, yo que vivo en ti y tú que no existes?”, Alfonso Cortes. Todo lo existente en el universo está vibrando, incluidas las cosas invisibles para nosotros. Las vibraciones mantienen en actividad a los átomos los cuales constituyen a todo.

Si nosotros percibimos a las cosas con nuestros cinco sentidos, es porque sentimos ese movimiento vibratorio y lo interpretamos. No es así con el tiempo, el cual no es una realidad material, ya que no lo percibimos como fenómeno vibratorio. Así pues que el tiempo no tiene existencia material ni visible ni invisible, sino que es un estado de conciencia objetiva. Su tamaño, duración, o dimensión depende de que nos demos cuenta de él.

Si tenemos ocupada nuestra atención, -nuestra conciencia objetiva-, el tiempo es muy corto, transcurre rápidamente, mientras que, inversamente, cuando estamos aburridos, midiendo el tiempo, los minutos son lentos y no parece que se mueva el reloj. ¡Qué gran significado tuvieron para Jacobs esas 4 centésimas de segundo con las cuales ganó la medalla olímpica de 100 metros planos!, mientras que para muchos de nosotros el tiempo de vida se nos escapa sin darnos cuenta.

Desde el punto de vista físico, el tiempo una magnitud física que hace posible ordenar la secuencia de los hechos, dando lugar al pasado presente y futuro. Pero el pasado ya no esta aquí, no existe, y el futuro no ha llegado, solo contamos con este instante presente.

Por ello, pues, lo que importa es lo que hacemos y nos damos cuenta en este momento, en el presente. Los pensamientos, palabras y acciones que realizamos conscientemente, usando nuestra voluntad, nuestro raciocinio, nuestra capacidad de decisión. Eso es lo que hace que el tiempo si exista; nuestras acciones que trasciendan, que tengan efecto en los demás.