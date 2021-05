La ley de herencia, así como nuestros padres, maestros, médicos, nos han dicho siempre que los genes predestinan nuestra vida. Que somos tan inteligentes como lo fueron nuestros progenitores o nuestros abuelos, que nuestra apariencia física es resultado de la herencia genética y que nuestro estado de salud, así como la longevidad esta predeterminada solamente por la genética. Esto prácticamente nos hace víctimas de nuestra herencia, nos condena a vivir de una manera que yo no elegí.

Nos obliga a aceptar pasivamente conductas en las que internamente no estamos de acuerdo, y a sufrir las mismas enfermedades que nuestros abuelos y papas. Así que si sus padres fueron diabéticos, usted también lo será, si algún abuelo sufrió un infarto, nosotros también tenemos ese problema; si el cáncer acabó con la vida de un tío, nosotros estamos sentenciados a padecer esa grave enfermedad. Y la lista de influencia genética es larga, hasta alcanzar nuestra propia personalidad, ya que nos han dicho que si una persona es impulsiva, o violenta o iracunda, es porque sus genes lo determinan.

Yo no estoy de acuerdo con lo anterior y más bien pienso como lo dice el científico Bruce Lipton con su nueva ciencia la epigenética: que somos nosotros, es nuestra respuesta al medio ambiente, nuestra consciencia, lo que puede determinar nuestra personalidad y hasta nuestro estado de salud. “Los astros inclinan, pero no determinan”, dice un viejo adagio, entendiéndose que los genes, así como los astros, nuestro signo del zodiaco, ejercen influencia, pero no es definitiva, ya que los seres humanos poseemos una facultad maravillosa de darnos cuenta, de pensar, discernir las cosas y así cambiar nuestra conducta y actitud ante la vida, nuestros pensamientos, y nuestra química sanguínea, lo que también cambiará nuestro estado de salud y nuestra personalidad.