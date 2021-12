Erudito vs sabio

audima

Hay personas que tienen grandes conocimientos, son expertos en uno o varios temas, masters o doctorados en ciencias, múltiples diplomados en prestigiadas universidades, su biblioteca cuenta con miles de libros que han leído, hablan varios idiomas. Algunos han hecho investigaciones y aportaciones científicas valiosas. Para cada tema tienen opiniones basadas en su erudición y conocimientos.

La gente les llama sabios. Pero si ocurre que, por ejemplo, en cuanto recibe una noticia desagradable, estalla en gritos de protesta, su cara se desfigura con la ira, que después se transforma en angustia y después en tristeza, significa que la mencionada persona está llena de conceptos, opiniones, saberes librescos y erudición, pero carece de sabiduría. Hay en el mundo muchas personas como ésta; están llenos de conocimientos, datos, información y cultura, pero que no han adquirido la sabiduría, la cual aporta equilibrio, armonía, autoconfianza y ecuanimidad.

La erudición y la cultura se adquieren, vienen de afuera, en cambio la sabiduría hay que desarrollarla y actualizarla dentro de uno mismo; La sabiduría proporciona confianza en uno mismo pero desde la humildad y no desde la arrogancia; nos previene para que no nos precipitemos en la exaltación desmedida o el insuperable abatimiento; nos hace conscientes de nuestras limitaciones como seres humanos, sin atolondrarnos con falaces expectativas; mejora la relación con los demás y considera la amistad y la bondad como lo más bello e importante; nos enseña a vivir en nuestro ser interior; invita a una vida sencilla, natural y placentera, sin desear lo inalcanzable y gozando de lo que tenemos, sin preocuparse de si nos elogian o insultan, valorando cada minuto de la vida presente. La sabiduría no la proporcionan los libros, que en mucho ayudan, sino que se desarrolla con la introspección, la reflexión, la meditación, la integración con los demás.