Entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, nuestras vidas son grandemente afectados por el universal espíritu de celebración, buena fe y regocijo humano, por el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre ha sido, entre religiosos y no religiosos, un día muy importante para la dádiva de regalos y el recibimiento de alegría desde mucho antes de que Jesús el Cristo hubiera nacido. Tanto así que los prisioneros eran puestos en libertad un día antes. Pero actualmente, aun en esta época del año, hay miles de personas que viven en soledad, melancolía, tristeza, pesar, indigencia y lamento, o que están más necesitadas que nosotros.

Por otra parte, es indudable que cada uno de nosotros le debemos algo a otros, e indiscutiblemente cada uno de nosotros goza de bendiciones que podríamos y deberíamos compartir con otros. Debríamos, además, de dar gracias por lo que tenemos, considerarnos como los depositarios para la distribución de las bendiciones divinas. Si hubo algo que caracterizó a Jesús, fue la consciencia del sufrimiento. Él era sumamente sensitivo de la tristeza, el dolor y la amargura que residían en los corazones de aquellos que le rodeaban. ¿Cómo decir, entonces, que tenemos el menor grado de la consciencia de Cristo en nosotros, y ser inmune a los sufrimientos del mundo y no compartir nuestras bendiciones con aquellos que no las tienen? Haciendo nuestro ese espíritu de Navidad, ejemplificando al Jesús que nació, podemos encontrar oportunidad para traer alguna alegría, consuelo, luz de esperanza y ánimo en las vidas de aquellos que no las tienen.

Por lo tanto, hagamos de esta época navideña ocasión para llenarnos del verdadero espíritu navideño, compartiendo con otros algo que podamos para hacer que la Navidad sea una verdadera realidad, independiente de su significado religioso.