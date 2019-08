La sonda espacial x está enviando fotos desde un planeta lejano; los aviones, los trenes, y los automóviles son cada vez más veloces y están más equipados con tecnología; en agricultura se logra multiplicada producción; las redes sociales hacen instantánea la comunicación; en medicina los aparatos detectan microscópicas disfunciones; la utilización del genoma humano, la inseminación in vitro, y todo eso nos hace pensar que el mundo ha progresado.

Desagraciadamente esto solo ha ocurrido en el aspecto técnico, ya que en el aspecto humano lo que se observa es un retroceso porque cuando vemos, o escuchamos las diferentes informaciones entre personas, solo podemos concluir que el ser humano es aun un animal, un cavernícola, un bárbaro. Los hechos violentos son cada vez mayores: guerras entre países, encarnizadas e inmorales luchas políticas, asesinatos diarios que muestran el salvajismo de muchos, y la incompetencia de otros, y lo más grave, la permisividad de las mayorías, que no hace nada por disminuir ese estado de cosas que nos tiene en luto a tantas y tantas familias. Mientras tanto, las autoridades, las asociaciones, los comités, intentan seguir engañándonos, tratándonos a todos como niños, repitiendo en sus informes, “estamos progresando”.

Siempre he preferido tratar temas positivos, constructivos, enriquecedores, que motiven el desarrollo de nuestra parte humana, así como la evolución espiritual, pero como habitante de este planeta no puedo cerrar los ojos a esa realidad que vivimos, y ser cómplice o pecar de ingenuo aceptando que “todo está mejor”. Mejor tomemos consciencia de nuestro retroceso social, humano y hagamos cada quien, uno por uno, lo que esté al alcance para mejorar, para ser más humanos, más constructivos, más fraternales. No aceptemos este estado de violencia y ayudemos a la paz. Progresemos.