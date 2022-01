audima

El 2021 se ha ido, y con él se fueron las experiencias desagradables, los acontecimientos frustrantes, los dolores por los familiares o amigos fallecidos, las ofensas recibidas, los sueños que fueron pesadilla, las ilusiones no realizadas, y los desamores. El viejo año debe llevarse con él los días nublados y tristes, tus intentos fallidos, tus palabras no escuchadas, tus expectativas no cumplidas. Ya se fue y ahora no importan los desaciertos, ni los días rutinarios, mucho menos los obstáculos no vencidos, ni las tristezas ni las angustias.

Quedaron atrás los objetivos no logrados y las metas no alcanzadas. Eso fue en el año viejo, el que quedó atrás, en los recuerdos, para aprendizaje. Ahora ponte de pie en la proa de tu barco, en la parte delantera de tu vida, viendo hacia adelante, apreciando el momento presente mejor que ningún otro; es un nuevo año, 2022, el nuevo cielo que nos arropa para forjar un futuro mejor, para construir un mundo mejor para nuestros hijos o para nuestros nietos.

Preparemos nuestra mente para recibir nuevos positivos pensamientos. Usemos nuestro lenguaje para expresar alentadoras palabras. Hagamos que nuestras acciones sean constructivas, así como para orientar, y en todo caso, obligar a otros a que contribuyan positivamente a cambiar este mundo nuestro. Pidamos a Dios que este nuevo año sea mejor para todos, que nos bendiga con paz, dicha, prosperidad, felicidad, pero asumamos activamente cada quien su responsabilidad para lograrlo no solamente para nosotros sino para los demás y para la humanidad entera. Desde el primer momento del 2022 propongamos todos un cambio. Si eres estudiante, o empleado, o empresario, o ama de casa, o funcionario público, cambia las cosas que no van bien. Así, cuando este llegue a su fin, se pueda decir: ¡feliz año viejo!