Indiferencia contagiosa

“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”, Martin Luther King. Sabia conclusión del Premio Nobel de la paz en 1964, mientras luchaba defendiendo los derechos de los afroamericanos.

Es que mientras Luther King era testigo de tanta injusticia, se desesperaba al sentir que aunque todo el mundo estaba viendo lo mismo que él, los que lo apoyaban activamente eran pocos y la gran mayoría permanecía pasiva.

En estos tiempos de pandemia y aislamiento, la gran mayoría nos cuidamos y tomamos las medidas preventivas, pero una minoría ya está relajada y poniendo en riesgo a todos los demás, quienes, mudos testigos de lo que ocurre, esperamos que se cobre conciencia, pero muchas veces permitiendo con nuestra indiferencia, que los equivocados causen daño propiciando que los contagios aumenten y los hospitales se saturen. La indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia, ya que, como dice Aldous Huxley: “aunque se ignore a los hechos, estos no dejan de existir”.

En su tiempo también Gandhi expresó: “Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos”, y no estoy diciendo que sean realmente malos los que salen sin cubrebocas, pero sí que es una irresponsabilidad. Muchas veces por no tener problemas no nos atrevemos a exigir a otros que usen cubrebocas y cuiden la no propagación del virus, pero lo triste es que parecemos insensibles ante eso. Aún es tiempo, así que decídase hoy a levantar su voz, para que ayude a prevenir, o evite que más tarde sea su hermano, su pariente o usted mismo el que se contagie. Sin ofender, en paz, pero exija a otros que se cuiden y nos cuiden.