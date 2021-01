Inicio de año

Siempre me he preguntado la razón por la cual habrán seleccionado el 1 de enero como el inicio del año y aún no encuentro respuesta con suficiente sentido o significado. Desde que nuestros ancestros empezaron a medir el tiempo, lo hicieron por comparación con el movimiento de los astros, principalmente el sol y la luna, así que el tiempo entre una salida del sol y la siguiente era un día; los antiguos meses tenían como duración el recorrido de la luna por sus cuatro fases.

Ya los egipcios antiguos cuantificaron un año considerando el recorrido del sol por el horizonte hasta volver a su punto original. Pero, ¿cuál sería el inicio del año? Muchas viejas culturas establecieron que el año empezaba el día en que, de nuevo el astro rey empezaba a levantarse en el horizonte, o sea en el solsticio de invierno, el nacimiento del fuego sagrado, aproximadamente el 24 de diciembre.

Otras antiguas culturas consideraron que el inicio del año es cuando termina el invierno y ya el sol empieza a calentar, la naturaleza empieza a florecer, los animales salen de sus refugios, lo cual es el equinoccio de primavera. Son numerosas las tradiciones, religiones, tribus, y sociedades que festejan en grande y manifiestan su agradecimiento y alegría por la llegada de su nuevo año en esta fecha, cercana al 21 de marzo.

Y así, muchos países, regiones, lugares, tienen diferente fecha para su año nuevo, según sus razones y creencias. De hecho, hasta 1582, el nuevo año era el 1 de marzo. Pero a partir de entonces, el papa Gregorio XIII estableció la fecha más difundida y aceptada por el mundo actual, el 1 de enero, fecha que coincide, según dice San Lucas, con el día de la circuncisión de Jesús.