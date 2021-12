Inteligencia vs sabiduría

audima

Existen personas con grandes capacidades mentales de comprensión, rápidas para aprender, con una lógica de razonamiento extraordinaria, mucha creatividad, elevado pensamiento crítico, evolucionada capacidad para adaptarse al medio, gran capacidad para percibir información y para retenerla en su memoria. Es decir, son muy inteligentes. Pero muchos de ellos no han aprendido a vivir, se conocen muy poco a sí mismos, su conciencia no ha evolucionado, es decir, no han adquirido sabiduría. Si retienen grandes cantidades de datos pero están llenos de orgullo o egoísmo, no pueden llamarse sabios. Si poseen grandes conocimientos científicos pero no saben discernir entre el bien y el mal, entre lo útil y lo dañino, no deben catalogarse como sabios.

Si ha cultivado saberes teóricos sobre el mundo físico, o es conocedor de procesos industriales, o funcionamiento de sistemas corporales, pero le falta paciencia o tolerancia con los demás, no ha llegado a ser sabio. Si la inteligencia o la astucia nos facilita la vida laboral, la sabiduría nos proporcionara éxito duradero en todos los ámbitos. Si el ser listo nos ayuda a aprovechar mejor los recursos, ser sabio nos hará utilizarlos para mayor número de beneficiados. La capacidad mental nos facilita encontrar soluciones, pero la sabiduría nos guía para evitar problemas. El más inteligente percibe mejor su alrededor, pero el sabio llega a poseer mayor percepción de su interior, y así desarrolla su intuición, su autoconciencia.

Cada uno de nosotros debería tener como meta la sabiduría, para disfrutar de lo que ella genera, que es paz, gozo, deleite, felicidad. Todos podemos lograr mayor equilibrio, mayor serenidad, desapego de las cosas materiales, quietud, altruismo, humildad, valor y benevolencia, características de la sabiduría como un elevado grado de perfección y maestría sobre nosotros mismos. Para obtener sabiduría, tenemos que pedirla, exigírnosla, buscarla.