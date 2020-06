La esencia

Cuando dirigimos nuestra atención hacia el firmamento, vemos la luna, planetas, estrellas, constelaciones, quizá cometas, y galaxias, todos a grandísimas distancias, es decir, objetos flotando en un inmenso espacio, en un supuesto vacío. Ya comentamos antes que lo mismo ocurre cuando observamos hacia lo profundamente pequeño: un gran espacio, un vacío, aparentemente nada, es lo que se ve al final. Pero seguramente en ese nada, en ese vacío, hay una esencia infinita, la Fuente de inteligencia suprema, el Maestro Interior, el llamado Gran Arquitecto por el sabio Pitágoras.

Tenemos que reconocer, pues, que los objetos, los astros y todo lo existente está sumergido en la profundidad infinita del espacio; nosotros mismos tenemos afinidad con el espacio y podemos, nos es de gran utilidad, tomar consciencia de ese espacio, ya que nos armoniza, nos conecta con esa Fuente, esa energía.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La meditación, la contemplación, la oración concentrada, son técnicas que hacen eso posible. La vasta profundidad del espacio, y el silencio de nuestra mente, es nuestra propia profundidad y reconocemos que esa quietud maravillosa es también nuestra más profunda esencia, más profunda que las riquezas materiales que tengamos, que nuestro currículum, o cualquier contenido de nuestras vidas.

Ese espíritu en el espacio es el interior de todo, “Es aquello que en ti se libra del hombre, de la vejez y de la muerte”, dicen los Upanishads de sabiduría India. “El ojo no lo puede ver, pero él hace posible que el ojo vea; el oído no lo puede oír, pero él hace posible que el oído oiga; no puede pensarse con la mente, pero él hace posible que la mente piense”, “ sabed que no es otro que el Espíritu, no lo que la gente adora aquí”. Es el reino de los cielos, dentro del cual existe la Tierra, la vida.