La semana pasada, analizando la estructura de la primer célula con la cual empieza nuestra vida y nuestros maravillosos cuerpos, llegamos a la conclusión de que estamos constituidos por electrones, quarks y fotones, separados por un inmenso espacio, y apuntando aun más el imaginario supermicroscopio, no se vería nada, solo pequeñísimos y aislados destellos de energía.

Y esa misma composición encontramos en cualquier animal, vegetal, mineral, incluyendo el aire, el agua o el fuego. En otras palabras, nuestra materia humana es espacio, nada, y energía en bajísimos porcentajes, pero lo mismo aplica para cualquier cosa existente en el universo. Entonces, ¿cómo es que somos tan maravillosos? ¿Cómo es que ese espacio y esa energía se comportan con tanta precisión hasta llegar a lograr que se formen órganos y sistemas fisiológicos con múltiples funciones? Ese espacio y esa energía son componentes de nuestra inteligencia, y aun de nuestros sentimientos más profundos.

En ese espacio con energía, está la fuente de todo lo que existe, o sea, “lo que se ve, proviene de lo que no se ve” que es infinita, ilimitada, sin forma, y es poseedora de una Suprema sabiduría, un orden extraordinario funcionando con leyes estrictas e inamovibles. Y todos los seres, tanto vivos como inertes, tanto autodesplazables como fijos, inteligentes o no, conscientes o no, pobres o ricos, negros o blancos, católicos o protestantes, estamos hermanados, ya que estamos constituidos al fin, de la misma manera.

Todos emanamos de la misma Gran Fuente inmaterial, espiritual, y estamos formados por ella. Esa fuente esta en todo lugar y en todas partes, aun en la nada. En la medida en la que entendamos esto, que nos reconectemos con la fuente, y que comprendamos que todos estamos unidos con ella, que todos somos uno, lograremos mas felicidad en nuestra vida.