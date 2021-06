Quien se precie de humano completo, se reconoce un ser espiritual, reconoce la Unidad, reconoce su yo en todas las cosas y todas las cosas en el yo. Aunque la materia nos ciega, podemos intentar alzarnos a la vida espiritual y el primer paso es la Ley del Deber, por obediencia al deber sobre toda otra cosa, por devoción a la verdad, que está en nuestra conciencia. Es cierto que el deber del salvaje no es el mismo que el del hombre culto y civilizado. El deber del maestro no es el mismo que el del alumno. El del comerciante no es el mismo que el del soldado. En ocasiones hay conflicto entre deberes. Pero hay deberes que a todos obligan, y son los deberes que el hombre tiene con el hombre.

Cuando haya duda de cuál es nuestro deber, el medio más seguro para saberlo es retirarse sosegadamente al aposento del corazón, tratando de extirpar los personales deseos, a fin de prescindir siquiera por un momento, de la individualidad y mirar las cosas con intensa y clara luz, suplicando guía de nuestro maestro interno. Tal vez nos desviemos a pesar de nuestros esfuerzos, en ver claro; más en este caso recordemos que el error es necesario para aprender y progresar.

Podemos equivocarnos, pero, aunque así sea, habremos obrado bien al esforzarnos por cumplir nuestro deber, y al resolvernos, procedemos rectamente. Cuando en nuestro intento de obrar con justicia caemos en la acción contraria, hemos de tener la seguridad de que nos corregirá nuestro Dios interno. ¿Por qué hemos de desalentarnos si incurrimos en error, cuando nuestro corazón está fijo en el Supremo y nos esforzamos en ver la justicia? Fuera de eso, cuando incurrimos en injusticia por necedad, debemos aceptar la pena que provenga de ello.

