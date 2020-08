Lamento familiar

Una de las experiencias más dolorosas y terribles que cualquier persona puede experimentar es el fallecimiento de un familiar cercano. Un enorme vacío se siente al saber que nunca más lo veremos o escucharemos. Ya no estará más con nosotros en casa o en las reuniones familiares. Lo estamos viviendo por Verónica, mi sobrina.

Esta pandemia está dejando a su paso, mucho de este dolor en nuestras familias, amigos, vecinos, y parece que nunca va a terminar, y menos con la actitud de una gran parte de personas que, sin respeto a la vida de los demás, no siguen las medidas preventivas adecuadas. Aunque es lamentable que no haya una fórmula para aliviar el gran dolor que deja la partida de un ser querido, creo que todos deberíamos aprender a aceptarlo y superarlo, para que podamos seguir adelante con nuestras metas y felicidad, y estas no se vean estancadas. Tenemos que entender que siempre tendremos muchas razones para continuar viviendo, luchar para superar el mal momento y hacer uso de la fortaleza.

Inútil es que nos resistamos a pasar por las cuatro etapas naturales; primero la rabia, el coraje contra aquello que consideramos culpable de lo ocurrido, incluyendo a Dios, la vida o al destino; segunda el sentimiento de culpa pensando en lo que dejamos de hacer o hicimos mal, aunque hayamos hecho lo que estuvo a nuestro alcance; tercero, la depresión, dificultad para dormir o para concentrarse, pensando continuamente en lo mismo.

Superando las tres etapas anteriores, llega la aceptación de que la vida es así, siempre parte de la muerte, y que el alma de nuestro ser querido permanece entre nosotros. Aunque la tristeza siempre vuelve, queda la esperanza de reencontrarnos algún día. Aun así, son difíciles momentos causados hoy por un virus que debemos evitar.