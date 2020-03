Lecciones del virus

Las circunstancias y eventos que se están dando en relación con la pandemia del coronavirus, son para pensarse, analizarse y sacar nuestras conclusiones. Queda evidente que el planeta es un solo cuerpo, una unidad, del cual somos una mínima parte pero unida a los demás. Para el coronavirus no hay discriminación, ya que afecta tanto a amarillos, como blancos, tanto a altos como bajos, pobres y ricos, famosos y desconocidos, occidentales y orientales, norteños y sureños. No importa la abundancia económica, ni la alta tecnología, ni la pobreza, ni la falta de conocimientos. Y así como para cada individuo se nos recomienda retraernos de esa prisa constante, de esa presión desmedida, ese estrés permanente en busca de no sé qué, y hacer una pausa diaria para unidad con nosotros mismos, para reflexión de nuestros actos, el mundo nos está forzando esa pausa.

Por consecuencia nos está invitando a darle menos importancia a ser parte de las masas en escuelas, clubes, asociaciones, para que nos tomemos más tiempo como papá, mamá e hijos, juntos, esto es, como familia. El virus nos está quitando la cercanía física, el saludo, el abrazo, el beso, el contacto, recordándonos su importancia, haciendo que cobremos conciencia de ello, y lo hagamos ya no de manera automática, sino voluntariamente.

Y lo más importante: nos recuerda que aunque podamos pensar y actuar individualmente, cada uno de nuestros pensamientos y actos, están relacionados con los demás, lo que otros hacen nos afecta a nosotros, nos contagia, y lo que nosotros hacemos, tiene efectos en los demás. Que somos cada quien corresponsables, y aun dependientes de las acciones nuestras y las de los demás. Aprendamos esas lecciones. Estamos unidos con los demás, respiramos el mismo aire, compartimos oxigeno, virus, bacterias, y vibraciones con todo el mundo. Ayudemos, no perjudiquemos.