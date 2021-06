Esta ley universal, relacionada con la ley de conservación de energía, así como con la ley de evolución, fue observada y descubierta por científicos del área de la física, pero al igual que las anteriores, es de aplicación a todo lo existente, tanto minerales como seres humanos, tanto en lo físico como en lo mental o espiritual.

Esta ley sostiene que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden. Dice que cada vez que se transforma un tipo de energía en otro, hay una pérdida, a la cual se llama entropía. O sea que todo lo existente en el universo tiende de manera natural a desordenarse, a aumentar su entropía. Lo vemos en el bosque, cuando con el paso del tiempo, los cambios de temperatura, el crecer y morir de los árboles, o los animales ahí existentes, aumenta el desorden de manera natural.

También lo podemos observar en nuestra casa, cuando al desarrollarse nuestras actividades habituales, el ir y venir, el asearnos, tendemos a ocasionar desorden en los muebles, ropa, y enseres antes ahí ordenados. Pero también lo observamos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, cuando tendemos a relajarnos, a la comodidad, al desorden cuando nos dejamos llevar de manera natural por nuestro alrededor.

Es importante que permanezcamos conscientes de esta ley de entropía, de la tendencia al desorden de todas las cosas y que la manera de contrarrestarla es el trabajo, la acción, la voluntad. Es importante que nos demos cuenta de que si dejamos que las cosas ocurran solas, el resultado más probable será desorden, será algo que no deseamos, algo que no ayude a nuestros propósitos, a nuestro progreso, a nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, nuestra paz. Tenemos que actuar, trabajar para que ocurra orden, no entropía.

