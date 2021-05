Mencionada antes como ley de causa y efecto, también llamada ley de compensación, nos dice que todo efecto tiene sus causas, que nada ocurre por casualidad, sino que es por causalidad. Que según pensemos y actuemos, así viviremos; que tarde o temprano cosecharemos lo que hoy sembramos. El ser humano fue creado para ser feliz y lo logra tan pronto como permanezca dentro de las leyes naturales. Pero está dotado de la facultad de elegir a su gusto su manera de pensar y de actuar.

Si usa esa facultad para tomar decisiones y actuar a favor de esas leyes, que son constructivas, a favor de la vida, vibrando en armonía con el resto de los seres, lo que obtendrá es felicidad, paz; pero, si hace lo contrario, el efecto será desagradable. De ahí que todo lo adverso que las personas produzcan o vean a su alrededor, es el efecto de una desarmonía con las leyes naturales.

No es la ley del karma la causante, son sus decisiones. No es algún premio ni un castigo, es solamente el efecto de desarmonizar con el universo. El propósito de la ley del karma es enseñar y dar lecciones al ser humano; construir y fortalecer el carácter, la personalidad; ayudarnos a cumplir con otra ley y el objetivo de la vida física, que es evolucionar, y eso se logra cuando nos concientizamos de las experiencias.

Esta, al igual que todas las leyes naturales, funciona por igual, aun la conozcamos o no, y el hecho de desconocerla no nos evita sus efectos. A veces el efecto de un pensamiento, o de unas acciones, no siempre es visible de inmediato, sino que se observara hasta otro día, otro año u otra vida. Actúe positivamente y verá resultados positivos.