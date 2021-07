Estrechamente dependiente de la ley del amor y la de evolución, algunos autores como Vicent Guillem sostienen que otra ley espiritual invariable presente en la humanidad, es la ley del libre albedrio, que establece que poseemos la libertad de elegir sobre nuestro destino, y de ahí depende nuestra evolución. Que solo avanzaremos cuando nuestro espíritu se armonice con la ley del amor por decisión libre, y actuemos en armonía con ella.

Que solo hay evolución si actuamos en uso del libre albedrío, que es la capacidad que posee el espíritu para decidir por sí mismo lo que quiere hacer. No hay progreso espiritual cuando se actúa forzado, por imposición o por coacción, porque si el progreso fuera forzoso, una vez desapareciera la forma de coacción o imposición, el espíritu volvería a ser como es en realidad y no conforme las circunstancias le han obligado a ser. Hay una fuerza que impulsa al espíritu a buscar siempre la felicidad, y a través de esa búsqueda el espíritu evoluciona.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y al igual que no es posible ser feliz sin amor, no hay espíritu que pueda llegar a ser verdaderamente feliz espiritualmente sin ser libre, porque está en su esencia el serlo. El espíritu es desgraciado en la esclavitud, sea esta del tipo que sea, porque el espíritu ha sido creado para ser libre. Actualmente, la mayoría de gente no actúa con libertad, al contrario, o se obliga a sí misma o es obligada a hacer un montón de cosas que no quiere, muchas veces por egoísmo.

Nos sentiremos mejor y seremos más felices cuando nosotros utilicemos el libre albedrio, cuando usemos esa capacidad antes de actuar, cuando permitamos a los demás que usen su libertad de decidir, y así, ser responsables independientes de nuestro destino.

Síguenos en