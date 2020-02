La humanidad se da cuenta cada vez más del lado espiritual de su vida. Los pensadores concluyen que en la existencia del hombre hay más de lo que perciben sus cinco sentidos. Cuando usted analiza sus experiencias diversas, aumenta su creencia en el mundo espiritual. La belleza, la elegancia, el refinamiento en el arte, el placer en la música, las preferencias en el color, no son cosas materiales sino experiencias del espíritu. En el espíritu esta el amor familiar, la estimación entre amigos, la fraternidad entre los seres humanos. Sin la chispa espiritual, el amor en pareja sería solamente atracción sexual, que pronto desaparecería. Las aspiraciones y la inspiración poética son expresiones espirituales, que se elevan mucho más allá del horizonte de nuestra naturaleza animal.

La consciencia espiritual es la que nos invade con la alegría y el entusiasmo, como también viene en nuestro rescate en momentos de pesar, tristeza y melancolía. Es nuestra espiritualidad la que percibe la grandeza de la arquitectura, la fantasmagoría de los colores de la pintura, la rica proporción de las formas en la escultura, y la sensible expresión en la literatura. Si no tuviéramos espiritualidad significaría que el hombre solo sería una maquina, sin el mágico hechizo de los poderes creativos del ser. Por eso, el ser humano aspira siempre a elevarse en el reino de lo espiritual, que es lo que lo distingue y anima. El espíritu se fortalece y se ilumina cuando realizamos acciones altruistas, de amor al prójimo. Es su lado espiritual el que debe usted fortalecer, engrandecer y no dejarse dominar por preferencia materialistas. Proporciona mayor bienestar y felicidad duradera el ayudar a un niño de la calle, en cooperar a la curación de un niño quemado, que presumir una cuenta de ahorros abultada, o una vivienda lujosa.