Maestro espiritual

A través de los tiempos, muchas personas nos pasamos la existencia esperando respuestas sobre nuestra esencia, la vida, la felicidad, nuestra procedencia, y muchas cosas mas, para lo cual recurrimos en ejemplos, lecciones, enseñanzas de grandes hombres, iniciados, místicos o maestros espirituales. Eso esta bien, pero creo que tiene sus limitaciones ya que esos maestros son externos a nosotros. Recordemos que Jesús dijo que el reino de los cielos está en nosotros, que somos uno con el padre y hechos a imagen y semejanza; que somos dioses y no queremos reconocerlo. Buda, motivaba a la gente a la visión de su sabiduría interna, y no caer con el adormecimiento mundano, recordando que todo lo que buscamos en el mundo, es lo que ya somos. Sai Baba repetía “yo no soy el maestro, vos lo sois. El maestro está en tu corazón, no lo busques fuera”.

Podemos tomar esas enseñanzas y cesar con la búsqueda devocional estéril utilizando intermediarios externos y mejor concentrar nuestra atención en nuestro ser interior, el maestro que está en cada quien. Podemos ir al corazón en estado de calma y llevarla en forma suave, quieta, hacia nuestro centro espiritual y ahí percibir la sabiduría del universo presente en este preciso momento, aquí, ahora.

Todos podemos lograr esa iluminación de la que hablan los grandes maestros, la divinidad como estado natural del ser, ese dios latente, que no nos atrevemos a aceptar en nosotros mismos y por eso buscamos en forma desesperada. El maestro está en cada uno de nosotros, pero como no podemos verlo, lo buscamos fuera. No esperemos más la luz desde el exterior, mantengámosla flameando en nuestro corazón. Escuchemos a nuestro maestro interno quien tiene los mejores consejos y enseñanzas. Que así sea.