Máximas In a gravida dui. In

La oración es la manera de comunicarse con Dios, y de hablar con él, de unirse a él. Es muy utilizada en las diferentes religiones, aunque muchas veces es para pedirle favores personales o familiares, los cuales no siempre son concedidos ya que se oponen a las leyes naturales, a las circunstancias, y a que las oraciones no son realizadas de la forma adecuada. Por ejemplo: orar para que caiga un rayo en un día soleado y sin nubes es seguro que no dé ningún resultado. Dos pueblos en guerra continuamente hacen oración para ganar, pero es seguro que uno de ellos se desilusionará porque el resultado no le favoreció.

Por otra parte, la forma de hacer oración es muy importante; orar no consiste en repetir rezos y palabras monótonas. La forma correcta de orar es dirigirse a la divinidad con emoción, con sentimiento, con devoción y no con palabras repetitivas vacías.

Es dirigirse al campo universal, a la inteligencia omnipresente, visualizando, sintiendo, creando en el espacio el resultado que antes deseábamos. Si oramos para ayudar a un enfermo, veámoslo sano frente a nosotros, alegre, activo. Si oramos por la paz, veámonos en nuestra mente, conviviendo con los demás, saludando, compartiendo lo positivo que tenemos, manifestando respeto a todos, comprendiendo los problemas que otros tienen, ofreciendo amistad, siendo leales, amables.

Dice Gregg Braden, un estudioso y experimentado en estos temas, que dos personas orando correctamente logran influir hasta en 400 gentes; 10 personas orando bien, llegan a las mentes de 10 mil. Si logramos unirnos 100 culiacanenses orando por la paz, sintiéndola, lograríamos hacer ese efecto en un millón de habitantes. Hagamos oración por la paz diariamente, al acostarnos y veamos los resultados.