Con los sucesos del jueves 17, ha quedado claro una vez más, que los grupos delictivos tienen mayor poder que las autoridades, pero ojalá que se haya tocado fondo y sea el parteaguas para que de ahora en adelante sí se realicen acciones adecuadas para disminuir la violencia. Porque es evidente que no es suficiente decir que no ha pasado nada, que “estamos trabajando”, o que es mejor no hablar de ello, sino que lo necesario es actuar, hacer, trabajar, ejecutar, para presentar resultados. Ya es hora de romper el círculo vicioso delito-impunidad-mayor delito-mas impunidad.

Y es cierto que esto aplica para cada uno de nosotros, que por miedo hemos permitido que la impunidad crezca y hemos callado cuando vemos que alguien hace daño a otros, o presenta conducta violenta, pero particularmente es común en autoridades, ya sea policías, soldados, o funcionarios, quienes son temibles ante la ciudadanía, pero débiles y hasta cómplices de los delincuentes. Es tema frecuente ver policías o soldados cuidando casas o fiestas de narcotraficantes. Muchos hemos sido testigos de que a nosotros nos detiene un reten policiaco revisando con detalle y exigencia, a veces rayando en la prepotencia, y mientras tanto, vemos que dejan pasar sin revisión a ostentosos vehículos sin placas y vidrios oscuros.

Del mismo modo se han sucedido diariamente y durante muchos años ese tipo de complicidades, que han aumentado la impunidad y el poder de la delincuencia. Mientras tanto, nuestros jóvenes están viendo ese poder, aunado al económico cuando los ven usar autos costosos, ropa de marca cara, y celulares última generación, por lo que son presa fácil para reclutamiento de los delincuentes. Pero es tiempo ya que todos honremos a quien trabaja honestamente, a quien estudia para superarse, a quien hace el bien sin derramar sangre, a los pacíficos.