Robots programados

Si no te analizas a ti mismo, siempre te moverás como un robot. Si provienes de una familia que se deprimía, tú seguirás deprimiéndote. Si tu familia ha sido agresiva, tú tomarás la agresividad como lo natural. Si las cosas que consideras malas no las haces porque te programaron para no hacerlas, no tienes mérito. Si el sentido de culpabilidad y el miedo que te han metido en la mente son el único motivo de que evites hacer las cosas que consideras malas, estás actuando como un robot programado.

Si no te pones bien despierto cada vez que vayas a decidir algo, a sopesar la realidad y las consecuencias que puedan sobrevenir de lo que vas a hacer, ¿cómo vas a ser responsable de lo que decidas? Por otra parte, aún cuando no seas culpable de una programación que te han impuesto sin tu consentimiento, sí eres culpable de decidir por hábito sin analizar las consecuencias.

Tienes la obligación de despertar, y una vez despierto y consciente, ya eres libre para decidir lo que quieres. Conócete bien tú mismo y de dónde proceden tus motivaciones antes de considerar que algo es malo o bueno. Jesús cuestionó las palabras de la Biblia, su interpretación y la manipulación que se hizo de ellas. No le interesaba que lo reconociesen como el Mesías, sino que quería ser él mismo fiel a la verdad.

Y por eso lo mataron, por blasfemo, por sus conceptos, aún siendo ejemplo de virtud y de bondad. Si aún vives de lo que tus padres grabaron en tu mente, y no eres capaz de independizarte, es como si tus padres y su cultura respondieran por ti. Obsérvate, conócete tú mismo, para que conozcas otras cosas. Para que no seas un robot. Dijo De Mello.