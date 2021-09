En el transcurso de nuestro vivir diario, en busca de nuestra comodidad, o de nuestra felicidad, continuamente se nos presenta la confusión del por qué nuestros resultados no son los deseados a pesar de que realizamos grandes esfuerzos y múltiples actividades. La respuesta está en la diferencia entre ser y hacer. La mayoría de las personas damos más importancia a lo que hacemos y creemos que es así como obtendremos mayor bienestar. Pero tengamos en cuenta que hacer es una función del cuerpo. El cuerpo siempre está haciendo algo, siempre tiene actividad, nunca se detiene, siempre tiene algo en movimiento. Y la felicidad, el bienestar, la paz, la alegría son estados del alma, que no se consiguen haciendo, sino primero siéndolo. Sabiduría, compasión, empatía, realización, conciencia plena, son estados de ser, no de hacer.

Esas que son manifestaciones de la evolución del alma, del desarrollo espiritual, no se consiguen a través de actividades físicas del cuerpo, sino estados del alma. Ser es una función del alma. El alma siempre es, siempre está siendo, independientemente de lo que el cuerpo haga. A nuestra alma solo le importa lo que somos, busca el estado del ser, no el estado del hacer y mucho menos el tener. Así, hay que empezar hoy a ser cómodos o felices. El ser atrae al ser y produce la experiencia de serlo.

Todos experimentamos lo que somos, no lo que hacemos. Si somos amistosos, serviciales, amables, considerados, contentos con nuestra ocupación y disfrutamos nuestras acciones, en fin, seleccionando mejores formas de ser, la consecuencia en nuestra vida será definitivamente mejor. Produzcamos en nuestra mente, en nuestro interior, las condiciones apropiadas para crear la experiencia de ser exitoso, feliz. Al mismo tiempo disfrutando, viviendo, siendo conscientes de lo que hacemos como producto de ser.