Robo a casa, sin freno

El robo a casa habitación es uno de los delitos que más golpea las familias de Mazatlán. La dinámica de muchos hogares marca que tanto el hombre como la mujer salgan a trabajar, dejando los hogares solos y a merced de los delincuentes. Ningún sistema de seguridad físico como puertas canceles candados son suficientes ante los ladrones. En la ciudad no se puede hablar de grandes focos rojos del delito, ya que se trata de un fenómeno que afecta a gran parte de las colonias del puerto. La ciudad ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años pero parece que este no ha ido de la mano de elementos policiacos que cuiden el orden en nuestras calles. Además sucede que no todos los robos se denuncian porque la gente no ve resultados de recuperar sus bienes. Esto constituye un incentivo más para que los ladrones sigan haciendo de las suyas. Esta racha de robos sin control, aunada a la falta de investigación de los casos, está generando una situación que en cualquier momento puede generar violencia, como ya lo advirtieron vecinos de algunos asentamientos, amenazando con linchar a quien sea sorprendido robando en sus viviendas. Ojalá haya un freno en este delito, porque todo apunta a que vamos hacia escenarios más preocupantes.