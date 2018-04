Robos en un inning de 2B, 3B y home

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““Dicen que los primeros 200 días de Bill en la presidencia fueron siempre malos, pues, no saben lo peor que fueron sus noches”… Hillary Clinton.-Hoy es Día del Correo. Eiberth C. Suárez R., de Pampán, Trujillo, pregunta…: “Si con dos outs y corredor en primera llaman a un emergente al bate, y hacen out al corredor en intento de robo, ¿a quién corresponde el turno en el inning siguiente?”.Amigo Eibo…: Al mismo emergente, a menos que el mánager lo haya cambiado antes o lo cambie cuando venga ese turno.Jorge Cárdenas V., de Hermosillo, solicita…: “¿Puede hablarme de Sam Mcdowell, Frank Howard, Rocky Colavito, Jim Maloney, Tony Conigliaro, Jim Longborg, Ken Harrelson, Joe Pepitone, Don Drysdale, Claude Osteen, Mike Lolich, Willie Horton, Willie Stargell?”.Amigo Yoyo…: ¡Sí, claro que sí, con mucho gusto! Pero no puede ser a través de la columna, como comprenderás, porque eres inteligente. Me llevas a Hermosillo y durante una hora diaria te hablo de cada uno de ellos.Antonio Salvatierra, de Caracas, pregunta…: “Kevin Pillar robó en estos días tres bases en una entrada. ¿Existe un precedente de igual magnitud?”.Amigo Toño…: Otros 24 lo han hecho. El primero, Dave Fultz, de los Atléticos, entonces de Philadelphia, frente a los Tigres, en el segundo inning, el cuatro de septiembre de 1902. Ty Cobb lo logró en cuatro oportunidades. Y el actual mánager de los Twins, Paúl Mólitor, con los Cerveceros y frente a los Atléticos, el 26 de julio de 1987.Yamiselí Treviño, de Monterrey, pregunta…: “Ud. que publica su columna todos los días, ¿cómo hace cuando amanece sin tener acerca de qué escribir?”.Amiga Shelí…: Ni siquiera había pensado en eso. Desde el 24 de junio de 1947, cuando me gané mi primer sueldo como reportero, siempre me ha sobrado material qué publicar. Y desde el seis de octubre de 1960, cuando apareció por primera vez “Juan Vené en la Pelota”, todos los días tengo material para escribir tres o cuatro veces lo que puedo publicar. Ya sé dónde conseguir lo que interesa a ustedes, mis lectores.Antonio R. Leira B., de Caracas, pregunta…: “¿Es Mike Trout el mejor pelotero de la actualidad o su promoción es exagerada. Para un equipo suyo, sería la primera escogencia?”.Amigo Toño II…: Es uno de los mejores… no es promoción, son informaciones de lo que hace y cómo es él… Sí sería mi primera escogencia si necesito un outfielder.Orlando Guédez, de Valencia, pregunta…: “¿La carrera de Tom Seaver transcurrió toda con los Mets?”.Amigo Nando…: Su carrera de 20 años fue así…: 1967-76, Mets; 1977-82, Rojos; 1983, Mets; 1984.85, M. Blancas; 1986, M. Rojas.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.